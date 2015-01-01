पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद:भाजपा : अंतर्कलह हुआ समाप्त, विवाद निपटाकर जुटे प्रचार में

रेलमगरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पंचायत राज चुनाव के दौरान भाजपा का अंतर्कलह सुलझता दिखाई दिया। नामांकन वापसी के दौरान भाजपा के मण्डल अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के बीच उपजे विवाद को शांत कर भाजपा के प्रत्याशी के साथ पूरी ताकत से मैदान में डटने की तैयारी की। सकरावास सीट पर भाजपा के प्रत्याशी शंकर लाल सुथार के चुनाव प्रचार में पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सिंघवी और रेलमगरा मण्डल अध्यक्ष राजावत साथ दिखाई दिए। दोनों ही दिग्गजों ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि मात्र कहने और समझने के फर्क के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं में माहौल गरमा गया।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ताओं के गुमराह होने से बचने और भाजपा प्रत्याशियों को विजयी करने की अपील की। पूर्व मंडल अध्यक्ष जीवन लाल सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बौथलाल जाट, मंडल महामंत्री विष्णु खंडेलवाल, शंभू अहीर, महेशकुमार, लक्ष्मण अहीर, दिनेश कुमावत, बीरम कालबेलिया, शंकर लाेहार, रतन सिंह शक्तावत, सीताराम कुमावत, मान सिंह, गणेश अहीर मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें