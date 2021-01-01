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देवगढ़ नगर पालिका:देवगढ़ में भाजपा, कांग्रेस के पार्षद बाड़ाबंदी में

लसानी7 घंटे पहले
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देवगढ़ नगर पालिका में भाजपा, कांग्रेस के प्रत्याशी बाड़ाबंदी में चले गए हैं। भाजपा को 25 में से 14 वार्डों में जीत मिली है। 28 जनवरी को मतदान समाप्ति के साथ ही पार्टी के प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में एक होटल में रखा था।

मतगणना के बाद हारने वाले प्रत्याशियों को घर भेज दिया जबकि विजयी प्रत्याशियों को फिर बाड़ाबंदी में ले गए। विजयी पार्षदों के साथ भीम उपप्रधान नारायण सिंह, भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह, नगर अध्यक्ष अमर सिंह, पूर्व चेयरमैन शोभालाल रेगर सहित 13 पार्षद हैं। भाजपा स्पष्ट बहुमत में आई है, लेकिन सीटों का अंतर कम होने से भितरघात की आशंका से बचने के लिए सभी प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में रखा है।

अब एकराय बनाकर चेयरमैन के लिए एक सदस्य का नाम तय करने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी बाड़ाबंदी में ही चल रहे हैं। सीटें कम जीती है, लेकिन कांग्रेस भी बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ कर रही है।

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