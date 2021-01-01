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नगरपालिका अध्यक्ष:देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के दिए दाखिल किए दोनों नामांकन वैध

देवगढ़3 घंटे पहले
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नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए दोनों नामांकन जांच में सही पाए गए है। नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दो प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी चंद्रप्रकाश वर्मा के समक्ष नगरपालिका सभागार में आवेदन प्रस्तुत किए गए जिनकी बुधवार को जांच की गई जिसमें दोनों नामांकन वैद्य पाए गए।

रिटर्निंग अधिकारी वर्मा ने बताया कि देवगढ़ नगरपालिका के 25 वार्डों में पार्षद पद का परिणाम घोषित हो जाने के बाद मंगलवार को अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशियों ने आवेदन दाखिल किए है जिसमे कांग्रेस से तोलाराम खटीक और भाजपा से शोभालाल रेगर ने आवेदन दाखिल किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि दोनों ही नामांकन पत्रों की जांच की गई जिसमें दोनों वैद्य पाए गए।

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस की ओर से शशिकांत जोशी एवं भाजपा की ओर से चेयरमैन प्रत्याशी शोभालाल रेगर, नवनिर्वाचित पार्षद प्रदीप सिंह चौहान, एडवोकेट गोविंद कंसारा आदि मौजूद थे।

चुनाव शाखा प्रभारी मुकेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा ओर उसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 7 फरवरी को सवेरे 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इसके बाद ही परिणाम की घोषणा होगी।

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