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विश्व कैंसर दिवस आज:कैंसर मरीजों का कीमो थैरेपी से होता है उपचार, माइनिंग क्षेत्र होने से यहां लंग्स कैंसर के मरीज ज्यादा

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • जिले में 1600 कैंसर मरीज, हमारे अस्पताल में 425 का ही उपचार हो रहा, शेष 73.44 मरीज उदयपुर या अहमदाबाद जा रहे, महिला स्टाफ और रेडियो थैरेपी नहीं होने से हैं ऐसे हालात

जिले में कैंसर के 1 हजार 600 मरीज हैं, लेकिन जिला मुख्यालय के आरके अस्पताल में इनमें से 425 मरीजों का ही उपचार संभव हो पा रहा है। यानी सिर्फ 26.56 प्रतिशत मरीजों को ही स्थानीय स्तर पर उपचार मिल रहा है। शेष 73.44 प्रतिशत मरीज उपचार के लिए अहमदाबाद या उदयपुर जा रहे हैं।

आरके अस्पताल में रेडियो थैरेपी की सुविधा नहीं होने, कैंसर केयर यूनिट में महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद खाली होने से यह हालात बन रहे हैं। जिले में एक हजार 600 कैंसर मरीजों में से आरके अस्पताल के कैंसर केयर में सवा चार सौ मरीजों का ही रजिस्ट्रेशन है। बाकी के मरीजों को बाहर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। आरके अस्पताल में रेडियो थैरेपी, सर्जरी, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिला स्टॉफ नहीं होने से महिलाओं को काफी दिक्कत आती है।

ऐसे में महिलाओं को उपचार के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। आरके अस्पताल में कैंसर की शुरुआती जांच की जाती है। प्रथम स्टेज पर कैंसर की जानकारी और उसका उपचार शुरू होता जाता है। आरके अस्पताल में कैंसर के मरीज को कीमो थैरेपी दी जाती है। आरके अस्पताल में जिला नोडल कैंसर केयर अधिकारी डाॅ. संदीप शर्मा ने बताया कि अस्पताल में तीन साल से कैंसर का उपचार शुरू हुआ था। अब तक करीब पांच हजार कैंसर मरीजों की ओपीडी हुई थी।

उनके अनुसार अधिकांश गंभीर मरीज उदयपुर या अहमदाबाद चले जाते हैं। अस्पताल में महिला स्टाफ नहीं होने से महिलाओं को उपचार में दिक्कत आती है। जिले भर में करीब 600 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं।

यहां महिला कर्मचारियों की नियुक्त हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर पर बाहर इलाज करवाने जाने वाली कई महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा मिल सकती है। अस्पताल में वर्तमान में एक डाॅक्टर, दो पुरुष स्टाफ नियुक्त है। दो महिला स्टाफ कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है।

माइनिंग क्षेत्र से यहां लंग्स कैंसर के 1500 से ज्यादा मरीज, दूसरे नंबर पर मुंह वाले कैंसर के मरीज
आरके अस्पताल में जिला नोडल कैंसर केयर अधिकारी डाॅ. संदीप शर्मा ने बताया कि जिले में करीब डेढ़ हजार से ज्यादा फेफड़ों और मुंह के कैंसर के मरीज सर्वाधिक हैं। फेफड़ों के मरीजों की संख्या यहां माइनिंग एरिया में काम करने से है। इसके लक्षण खांसी के साथ खून आना, सीने में दर्द, सांस लेने में घबराहट, वजन घटना आदि होता है। इसके बाद जिले में अधिकांश मुंह के कैंसर के मरीज हैं। इनमें पान, गुटखा खाने की वजह से गले, मुंह का कैंसर हो जाता है।

अस्पताल में रेडियो थैरेपी नहीं होती है
आरके अस्पताल में कैंसर के मरीजों को कीमो थैरेपी दी जाती है। जबकि गंभीर रोगी को दी जाने वाली रेडियो थैरेपी की सुविधा यहां नहीं है। इसके लिए मरीज को उदयपुर ले जाना पड़ता है। अधिकांश गला, पेट, मुंह आदि के कैंसर पीड़ितों को रेडियो थैरेपी आयनकारी विकिरण जैसे गामा किरणों के माध्यम से थैरेपी दी जाती है। रेडियो थैरेपी से ट्यूमर को वांछित विकिरण डोज देना तथा आसपास के सामान्य​​​​​​​

आरके में कीमो थैरेपी से कैंसर का उपचार होता है
आरके अस्पताल में तीन साल से कीमो थैरेपी के माध्यम से कैंसर का उपचार किया जा रहा है। कीमो थैरेपी का उपयोग शुरुआत में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न तरीकों से दी जाती है। यह कैनुला, पीआईसीसी लाइन या केमो पोर्ट के माध्यम से चढ़ाया जाता है।

रेडियो थैरेपी यूनिट के लिए एक करोड़ रुपए की जरूरत
रेडियो थैरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए एक करोड़ की मशीनरी आती है। इस यूनिट के लिए 2 डॉक्टर, पांच नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए होता है। जो आरके अस्पताल में अभी नहीं है।
कोरोनाकाल में भी कैंसर के मरीज आते रहे
आरके अस्पताल में कैंसर केयर के डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि कोरोनाकाल के दौरान भी कैंसर रोगियों के आने का क्रम जारी रहा।

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