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भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की सेंध:कांग्रेस : एकजुट होकर 26 साल बाद बहुमत में, भाजपा; टिकट वितरण में मनमानी भारी पड़ गई

राजसमंद7 घंटे पहले
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  • विधायक किरण माहेश्वरी गुट को नहीं दिए थे टिकट

राजसमंद नगर परिषद के 45 वार्डाें में 26 सालाें के बाद कांग्रेस ने पहली बार वापसी करते हुए स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक जीत में लीडरशिप और कुशल रणनीति का अहम राेल रहा। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले राजसमंद शहर में कांग्रेस ने 26 सालाें के बाद अपना बेस्ड बनाने में सफल रही है।

इससे पहले कांग्रेस के परमानंद पालीवाल वर्ष 1995 में बेस्ड बनाने में सफल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। दूसरी तरफ पूर्व राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी की उनकी कमी भाजपा के लिए घातक साबित हुई। टिकिट वितरण में मनमानी भाजपा के हार के प्रमुख कारणाें में एक है।

कांग्रेस की जीत के तीन बड़े कारण
गाैरतलब है कि राजसमंद शहर काे भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। विगत 26 सालाें से लगातार भाजपा का ही बेस्ड बनता अाया है। हालांकि वर्ष 2011-2016 तक कांग्रेस की आशा पालीवाल सभापति रही, लेकिन तब भी बेस्ड भाजपा का था। कांग्रेस काे जीत में प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता का लाभ मिला। मतदाताओं ने प्रदेश और शहर की सरकार में कड़ी से कड़ी जाेड़ते हुए ध्यान रखा और इसी काे ध्यान में रखते हुए मतदान किया।

जीत के प्रमुख कारणाें में कांग्रेस के बेहतर लीडरशिप और चुनाव के लिए कुल रणनीतिकाराें ने जीत की इबारत लिख दी। दूसरी प्रमुख जीत का अहम कारण रहा कि नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी नहीं दिखी और कांग्रेस ने एकजुट हाेकर चुनाव में ताकत लगा दी। तीसरा अहम कारण रहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता हाेने से भी कांग्रेस काे लाभ मिला। मतदाताओं ने इस बात काे ध्यान में रखते हुए भी मतदान किया। मेवाड़ में कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. सीपी जाेशी के नेतृत्व पराेक्ष रुप से सराहनीय रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ स्थानीय नेता में शामिल देवकीनंदन गुर्जर, हरिसिंह राठाैड़,पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष बहादूर सिंह चारण, पर्यवेक्षक विकेश मेहता आदि नेताओं ने मिलकर कांग्रेस काे एकजुट कर दिया।

असंतुष्टाें ने भितरघात की : राजसमंद की पूर्व विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उनकी कमी साफ नजर अाई। टिकट वितरण में माहेश्वरी के गुट के कार्यकर्ताओं काे तवज्जो नहीं दी। यह मनमानी भारी पड़ी। असंतुष्टों ने भितरघात की। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद दीयाकुमारी, मदन दिलावर, गुलाबचंद कटारिया, मनाेहर चाैधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, हेमराज मीणा, युवा माेर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, महिला माेर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मूंदड़ा आदि ने दौरे किए थे।

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