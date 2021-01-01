पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बदला माैसम का मिजाज:लगातार चाैथे राेज दिन और रात के तापमान में बढ़ाेतरी

राजसमंद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में माैसम का मिजाज अब बदलने लगा है। लगातार चाैथे दिन दिन और रात का तापमान बढ़ रहा है। रात का तापमान चार दिनाें में 3.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ने के साथ 5 और दिन का तापमान 2.3 डिग्री बढ़ाेतरी के साथ 27.3 डिग्री सेल्सियस हाे गया है। बुधवार काे सुबह से तेज धूप रही लेकिन दाेपहर बाद दिन में चली ठंडी हवाएं और बादल छाए रहे।

बादल हाेने से दाेपहर बाद धूप का प्रभाव कम रहा। तापमान में बढ़ाेतरी हाेने से कड़ाके की सर्दी से आम जन ने राहत महसूस की है। हालांकि बुधवार सुबह तेज धूप निकलने से ठंड से राहत हुई लेकिन दाेपहर के बाद बादल छा गए। इस दाैरान दिनभर ठंडी हवाएं चलती रही। एक दिन पहले रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था वह बढ़कर 5 और दिन का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 27.3 हाे गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser