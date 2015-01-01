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खनन विभाग:दरीबा के जिंक प्रबंधन पर खनन विभाग ने 7.48 कराेड़ का जुर्माना लगाया, माल काे बाहर भेजने पर लगाई राेक

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • बिना अनुमति के खनन, वर्ष 2015 में क्षमता से अधिक लेड जिंक का प्रोडक्शन मामला

दरीबा में हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस में बिना अनुमति के चूना पत्थर का खनन करने और वर्ष 2015 में क्षमता से अधिक लेड जिंक का प्रोडक्शन करने के दाे मामलों में राजसमंद माइनिंग विभाग ने जिंक प्रबंधन पर 7 कराेड़ 48 लाख 4 हजार 973 रुपए जुर्माना लगाकर नाेटिस जारी किया है। इसके साथ ही आदेश में माल को बाहर भेजने पर भी राेक लगाई है।

राजसमंद खनिज अभियंता द्वितीय ललित बांछड़ा ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस से बिना अनुमति के चूना पत्थर खनिज का खनन किया गया। इस पर 2 कराेड़ 49 हजार 90 हजार की पैनल्टी लगाई है। इसी प्रकार वर्ष 2015 के एक प्रकरण में सिंंदेसर खुर्द माइंस से क्षमता से अधिक लेड जिंक का प्रोडक्शन किया गया।

खनिज अभियंता ने अपने आदेश में इस मामले में 4 कराेड़ 98 लाख 14 हजार 973 रुपए का जुर्माना देने का जिंक प्रबंधन काे नाेटिस जारी किया है। कुल 7 कराेड़ 48 लाख 4 हजार 973 रुपए की पैनल्टी लगाई है। इसके साथ ही नाेटिस में माल के निर्गमन यानी बाहर भेजने पर भी राेक का अादेश दिया है।

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