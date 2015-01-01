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मुस्कान’ अभियान:निर्धन परिवारों को मिठाई, पूजन सामग्री अाैर खाद्यान्न वितरित कर मनाई धनतेरस

राजसमंद3 घंटे पहले
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दीपावली पर्व पर निर्धन परिवारों में भी खुशी का उजियारा फैलाने के उद्देश्य से हरिहर सेवा संस्थान की ओर से चलाए जा रहे ‘निर्धन के चेहरे पर भी लाएं मुस्कान’ अभियान के पांचवें दिन गुरुवार को बड़लिया भील बस्ती, प्रेमपुरा कालबेलिया बस्ती, भील बस्ती पीपली अहिरान और भील बस्ती कोल्यारी में जरूरतमंद परिवारों को मिठाई, पूजन सामग्री और खाद्यान्न बांटा गया। मानवीय आचरण गोष्ठी, फाॅलोअप उपचार, वस्त्र अाैर जूते-चप्पल बांटकर मानवीय सेवा कार्य किए। डाॅ. विजय खिलनानी ने बड़लिया भील बस्ती में एक दिव्यांग परिवार को खाद्यान्न और दैनिक उपयोगी सामग्री दी।

इसी तरह प्रेमपुरा गांव में दो जरूरतमंद परिवारों को भी खाद्यान्न सामग्री दी गई। बस्तियों में सभी परिवारों को मिठाई एवं पूजन सामग्री का वितरण भी किया। कालबेलिया बस्ती में मिठाई और पूजन सामग्री वितरण करते हुए मानवीय आचरण गोष्ठी में स्थानीय लोगों ने विश्वास दिलाया कि उनकी बस्ती में किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा और सुख-दुख में एक-दूसरे के सहभागी बनेंगे। पीपली अहिरान भील बस्ती में तुलसी पौधे बांटे गए। भील बस्ती कोल्यारी में जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को नए वस्त्र एवं जूते-चप्पल आदि बांटे किए। संस्थान अध्यक्ष श्यामसुन्दर नवाल ने बताया कि दीपावली तक अभियान जारी रहेगा ताकि निर्धन परिवार भी त्योहार पर खुशियां मना सकें।

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