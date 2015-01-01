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  • Difficulties In Movement Of Construction Material On The Road, Also The Possibility Of Accidents, The Condition Of The Road From Dattatreya Colony To Mukherjee Chairaha

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आशंका:सड़क पर निर्माण सामग्री से आवाजाही में दिक्कत, हादसों की भी आशंका,दत्तात्रेय काॅलाेनी से मुखर्जी चाैराहा जाने वाली सड़क के हाल

राजसमंद3 घंटे पहले
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शहर में दत्तात्रेय काॅलाेनी से मुखर्जी चाैराहा जाने वाले मार्ग पर सड़क तैयार करने के लिए निर्माण सामग्री काे सड़क पर बिखरने से दुपहिया वाहन चालक और साइकिल सवार बच्चे असंतुलित हाेकर गिर कर चाेटिल हाे रहे हैं। इससे मोहल्लेवासी भी परेशान हैं। इस बारे में सभापति का कहना है कि निर्माण सामग्री को एक तरफ करवा कर लोगों को राहत दी जाएगी।

मुखर्जी चाैराहे से सनाढ्य समाज के नाेहरे से दत्तात्रेय नगर की तरफ जाने वाले मार्ग पर भैरूजी बावजी मंदिर के समीप कंक्रीट, रेती और सफेद पाउडर काे मुख्य राेड के किनारे डाल दिया गया है। इसकी शिकायत पूर्व में की गई थी, जिस पर नगर परिषद ने मजदूरों काे बुलाकर निर्माण सामग्री काे साइड में करवा दिया था। इसके सात दिन बाद फिर निर्माण सामग्री सड़क पर अा गई है, जिससे इस राेड पर आवाजाही करने वाले लाेग परेशान हैं।
निर्माण सामग्री काे एक तरफ करवाएंगे
निर्माण सामग्री काे सड़क किनारे करवा दिया जाएगा, जिससे काेई जनहानि न हाे अाैर माोहल्लेवासियाें, राहगीराें काे राहत मिल सके।
-सुरेश पालीवाल, सभापति, नगर परिषद राजसमंद

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