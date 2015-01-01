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परेशान:खाली प्लॉट बने कचरे के गोदाम, खेत में भरा फ्लैटों का गंदा पानी

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • राजसमंद के सौ फीट रोड का मामला, लोग परेशान

शहर के सबसे साफ सौ फीट रोड पर इन दिनों गंदगी का आलम है। सौ फीट रोड के माणक नगर व सिल्वर स्प्रिंगर टावर के आस-पास खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी व कचरे का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में आस-पास के लोग इससे आने वाली बदबू से परेशान हैं। कॉलोनी निवासी मीना देवी ने बताया कि खाली पड़े प्लॉट में लोग कचरा आदि डालने से गंदगी हो गई है। इसके साथ ही बहु मंजिला इमारत के फ्लैटों से भी गंदा पानी निकलकर पास के एक खेत में एकत्र होने से खेत में फसल खराब हो रही है।

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