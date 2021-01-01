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वृद्ध की माैत:हार्ट अटैक से हुई मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने समझाइश कर किया शांत

राजसमंद3 घंटे पहले
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आरके अस्पताल में बुधवार दाेपहर हार्ट अटैक से वृद्ध की माैत हाेने पर डाॅक्टराें पर लापरवाही का आराेप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। कांकराेली थानाधिकारी सहित जाप्ता पहुंचा और मामले काे शांत किया।

थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि पीपली आचार्यान निवासी अशाेक कुमार पुत्र छगनलाल देशांतरी काे बुधवार दाेपहर एक बजे हार्ट अटैक आया। परिजन आरके अस्पताल में लाए। ईसीजी करने पर हार्ट अटैक की पुष्टि हुई।

डाॅ. एचएल साेनी, पीएमओ ललित पुरोहित और मनीष खंडेलवाल आपातकालीन सेवा में आए और प्राथमिक उपचार करने लगे। तभी अशाेक कुमार की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उदयपुर रेफर करने के लिए डिस्चार्ज किया। तब तक माैत हाे गई।

माैत हाेते ही परिजन डाॅक्टराें पर लापरवाही करने का आराेप लगाते हुए भड़क गए। जेके चाैकी प्रभारी एएसआई जयदेव सिंह सहित कांकराेली थाने का जाप्ता माैके पर पहुंचा।

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