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राजसमंद के कुंवारिया की घटना:कंप्रेशर फटने से टायर की दुकान का शटर 20 फीट दूर गिरा, छत की पटि्टयों में आईं दरारें; चूहों के बटन ऑन करने से मशीन में भरती रही हवा

कुंवारिया13 मिनट पहले
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कंवारिया। कंप्रेशर में ब्लास्ट से दुकान में रखा सामान तहस-नहस हो गया। पानी की टंकी तक टूट गई।
  • विस्फोट से दुकान का हुलिया बिगड़ा, आस-कपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा

(हेमंत दाधीच)। राजसमंद जिले के कुंवारिया में शुक्रवार तड़के टायर पंचर की एक दुकान में कंप्रेशर में ब्लास्ट से शॉप में रखा सामान तहस-नहस हो गया, शटर टूट कर करीब 20 फीट दूर नाले में जा गिरा और छत की पटि्टयों में दरार आ गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आस-पास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। हादसा चूहों के कंप्रेशर का स्विच ऑन करने के कारण हुआ।

धमाके की आवाज से आस-पास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार कुंवारिया गांव के लालपुर चौपाटी स्थित टायर पंचर की दुकान पर चूहों ने कंप्रेशर का मेन स्विच चालू कर दिया। इससे रातभर कंप्रेसर में हवा एकत्र होती रही।

कंप्रेशर में ब्लास्ट से दुकान को काफी नुकसान पहुंचा।
कंप्रेशर में ब्लास्ट से दुकान को काफी नुकसान पहुंचा।

विस्फोट से दुकान कबाड़ में बदल गई
शुक्रवार तड़के जोरदार धमाके के साथ कंप्रेशर फट गया जिससे दुकान में रखे सामान के परखच्चे उड़ गए। दुकान का शटर करीब 20 फीट नाले में जाकर गिरा। दुकान के अंदर ताक की तथा छत की भी दो पट्टियां टूट गईं और आसपास की दुकानों में भी नुकसान पहुंचा।

दुकानदार कैलाश चंद्र साल्वी ने बताया कि वह गुरुवार शाम को कंप्रेशर बंद करके गया था। कंप्रेशर करीब डेढ़ घंटे में पूरा भर जाता है। रात को चूहों से उसका बटन दब गया और उसमें हवा भरने लगी। तड़के इसमें विस्फोट हो गया।

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