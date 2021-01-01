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मासूम से बर्बरता का मामला:मासूम के साथ अत्याचार पर मानव अधिकार आयाेग ने लिया संज्ञान, 15 दिन में जांच करने के आदेश दिए

राजसमंद2 घंटे पहले
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बाल आयोग ने पाेक्साे एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के दिए निर्देश। - Dainik Bhaskar
बाल आयोग ने पाेक्साे एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के दिए निर्देश।
  • पिता बाेले- बच्चे काे खेलाने के लिए छाेड़ी थीं मासूम, उन्होंने ऐसी बर्बरता की

भीम उपखंड क्षेत्र के थानेटा की बच्ची से मारपीट मामले की खबर प्रकाशित हाेते ही राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयाेग जयपुर ने आईजी रेंज उदयपुर, कलेक्टर अरविंद पाेसवाल और एसपी भुवन भूषण यादव से संपूर्ण प्रकरण की जांच रिपाेर्ट, एफआईआर देरी से दर्ज करने के संबंध में जांच रिपोर्ट 15 दिन में आयाेग काे भेजने के लिए निर्देशित किया है।

गौरतलब है कि आयाेग ने आदेशिका में दैनिक भास्कर में प्रकाशित सात साल की मासूम काे चचेरे भाई-भाभी ने सिगरेट से दागा, नाखून उखाड़े, थाने गई ताे पुलिस ने भगाया। एडीजे विधिक सेवा प्राधिकरण के कहने पर दर्ज हुआ केस शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए जांच करने के निर्देश दिए।

मानवता हुई शर्मसार : आयाेग सदस्य महेश चंद्र शर्मा
आदेशिका में आयाेग के सदस्य महेश चंद्र शर्मा ने लिखा कि यह बहुत ही जघन्य, घृणित घटना है, इससे मानवता शर्मसार हुई हैं। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच काे लेकर कुंभलगढ़ डीएसपी नरपत सिंह काे तीन दिन में जांच करने का आदेश दिया।

एएसपी बोले- ढिलाई नहीं बरती, समय पर किया काम
एएसपी राजेश गुप्ता ने बताया कि एडीजे के कॉल आने से पहले मामला दर्ज हो चुका था। दाेपहर डेढ़ बजे थानेटा के ग्रामीण और ग्राम पंचायत के सचिव बच्ची काे लेकर थाने आए थे और मारपीट हाेने की सूचना दी। ड्यूटी इंचार्ज ने तत्काल प्रकरण दर्ज करने के लिए रिपाेर्ट देने काे कहा। इस पर ग्रामीण थाने से बाहर रिपोर्ट लिखवाने गए और करीब साढ़े तीन चार बजे चाइल्ड लाइन की दाे युवतियां कर्मचारी साथ थीं।

रिपोर्ट मांगी ताे पहले बयान चाइल्ड लाइन कर्मचारी से लेने की बात करने लगे। शाम 6 बजे रिपोर्ट लिखने का प्राेसेस शुरू किया और 6 बजकर 50 मिनट पर बच्ची का भीम अस्पताल में मेडिकल करवाया। 8 बजकर 27 मिनट पर एफआईआर दर्ज कर दी। इंटरनेट समस्या से प्रिंट नहीं निकल पाई जाे करीब साढ़े 9 तक प्रिंट भी चाइल्ड लाइन काे उपलब्ध करवा दी। आरोपियों काे थाने लाए और हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी थी। दाेष कबूलने पर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।

पिता हाेटल पर काम करते हैं, कल राजसमंद आएंगे
लड़की के पिता देवी सिंह ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी बर्बरता करेंगे। देवी सिंह पाली जिला मुख्यालय स्थित हाेटल में राेटी बनाने का काम करते हैं। करीब 6 साल पहले एक महिला आशादेवी 6 माह की बच्ची के साथ आई और दाेनाें के बीच दाेस्ती हाेते ही शादी हाे गई। आशादेवी और देवीसिंह के बीच तीन बच्चे भी हाे गए।

आशा के साथ आई बच्ची सहित चार बच्चों के साथ पाली में रहकर देवीसिंह और आशा दाेनाें मजदूरी करते थे। काेराेना महामारी आने से हाेटल बंद हाे गई और मजदूरी छुट गई और घर आ गए। चार-पांच माह घर ही रहे। इसके बाद मजदूरी की तलाश में निकल गया और सूरतगढ़ गंगानगर में हाेटल पर तंदूरी राेटी बनाने का काम मिला। जहां 10 हजार रुपए मासिक देते हैं।

सूरतगढ़ में ही एक कमरा किराए लिया और परिवार काे साथ ले जाने के लिए वापस थानेटा घर आया। सूरतगढ़ जाने के लिए परिवार काे तैयार किया। इसी बीच सूरतगढ़ जाने से पहले 2 दिसंबर 2020 काे रिश्तेदार बुआ का पौत्र हाेकर चचेरा भतीजा पेलाडाेल भीम निवासी किशन सिंह से परिवार सहित मिलने गए थे।

किशन सिंह के एक बच्चा बाबू सिंह जाे तीन साल हाेकर खेलने में मन नहीं लगता ताे किशन सिंह ने कहा कि देवी सिंह बच्ची काे यहीं छाेड़ दे ताकि साथ में खेलेंगे। इस पर बच्ची काे वहीं छाेड़ दिया और तीनों बच्चों के साथ भीम से ही सूरतगढ़ निकल गए।

29 जनवरी सुबह करीब 11 बजे गांव से फाेन आया कि किशन सिंह और रेखा देवी बच्ची के साथ मारपीट करते हैं। इसे सामान्य समझकर समझाइश करने के लिए गांव के लाेगाें काे कहा। तभी गंगानगर दैनिक भास्कर में पढ़ा ताे जानकारी हुई कि बच्ची के साथ बर्बरता हुई हैं। बस का टिकट बुक कराया। मंगलवार को पहुंचेंगे। इस बीच बाल कल्याण समिति अध्यक्ष से भी बातचीत हुई और उनकाे भी जानकारी दी।

बाल आयोग ने पाेक्साे एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के दिए निर्देश
श्री आसरा विकास संस्थान जिले में संचालित मां पन्नाधाय बालिका गृह के संस्थापक भोजराज सिंह पदमपुरा ने बताया कि मासूम बालिका के यातना दिए जाने पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डाॅ. शैलेन्द्र पण्ड्या जिले में संचालित मां पन्नाधाय बालिका गृह पहुंचे और बालिका से मिले। बालिका के बयान कलमबद्ध किए।

बाल कल्याण समिति राजसमंद के आदेश से बालिका गृह में आश्रय दिलवाया। आयोग सदस्य डाॅ. शैलेन्द्र पंड्या ने एएसपी राजेश गुप्ता काे तलब कर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष भावना पालीवाल, सदस्य गजेंद्रसिंह चूंडावत, कृष्णकांत सांखला सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, चाइल्ड लाइन राजसमंद के निदेशक रणवीर सिंह शक्तावत, बालिका गृह की अधीक्षक अर्चना कुंवर, काउंसलर समीक्षा शर्मा, परिवीक्षा अधिकारी सरोज उपाध्याय आदि मौजूद थे। बालिका काे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर पाेसवाल, एसपी यादव ने मांगी प्रगति रिपाेर्ट
कलेक्टर अरविंद पाेसवाल ने बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक केके सांखला से मिनट टू मिनट रिपोर्ट मांगी। सांखला ने चाइल्ड लाइन और सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष से बातचीत कर रिपोर्ट कलेक्टर काे साैंपी। एसपी भुवन भूषण यादव और एएसपी राजेश गुप्ता ने भी सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष भावना पालीवाल और चाइल्ड लाइन से जानकारी ली।

डीएसपी कुंभलगढ़ काे साैंपी जांच
बच्ची के साथ हुई मारपीट में समय पर प्रकरण दर्ज कर लिया था। फिर भी काेई गलती हुई है ताे डीएसपी कुंभलगढ़ नरपत सिंह काे तीन दिन में जांच करने का आदेश दिया है। लड़की को थाने के बाहर से भगाने वाले सिपाही थे या ग्रामीण इसकाे लेकर डीएसपी कुंभलगढ़ जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट साैंपेंगे। -भुवन भूषण यादव, एसपी

कल बच्ची को पिता से मिलवाएंगे
सीडब्लूसी, चाइल्ड लाइन ने बच्ची काे आसरा विकास संस्थान के हाेम पर छाेड़ा। माता-पिता मंगलवार काे आएंगे।

आराेपियाें काे अधिकतम 3 साल की हाे सकती है सजा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे नरेंद्रकुमार ने बताया कि आरोपी दंपती के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट की धारा 323, 344, 34 के साथ जेजे एक्ट की धारा 75 में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान हैं। बयानाें के आधार धाराएं जुड़ने के बाद वास्तविकता आएगी।

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