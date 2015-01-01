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शिकायत:आमेट पालिका के जमादार की दबंगई, कलेक्टर से शिकायत की तो नि:शक्त की जब्त चाय की थड़ी ताेड़ी

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • दोनों पैर से नि:शक्त ने कलेक्टर से फिर लगाई गुहार, दीपावली पर परिवार के भूखे मरने की नौबत

आमेट के बस स्टैंड पर चाय की थड़ी लगाकर आजीविका कमाकर परिवार का भरण पाेषण करने वाले नि:शक्त प्रकाशचंद्र सेन की थड़ी काे गत दिनाें आमेट नगरपालिका के जमादार और अन्य कर्मचारियाें ने खाद्य सामग्री सहित जब्त कर लिया था। इसकी शिकायत 2 नवंबर काे उसने जिला कलेक्टर अरविंद पाेसवाल काे करते हुए जब्त सामान और थड़ी काे छुड़ाने की गुहार लगाई थी। कलेक्टर को शिकायत करने पर जमादार ने नाराज होकर गुरुवार काे चाय की थड़ी काे ताेड़फाेड़ दिया। ऐसे में दीपावली के त्याेहार पर नि:शक्त के मासूम बच्चाें सहित पूरे परिवार के भूखे मरने की नाैबत आ गई है। प्रकाश ने फिर से कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन के अनुसार दाेनाें पैर से निशक्त प्रकाशचंद्र सेन निवासी आमेट विगत 15 साल से स्थानीय बिजली विभाग के बाहर थड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन-पाेषण कर रहा था। नगर पालिका ऐ आमेट ने चार साल पूर्व सभी थड़ियाें काे हटा दिया था। इसके बाद गत माह ही पालिका की सहमति से थड़ियाें काे वापस लगवाया गया था, लेकिन 2 नवंबर काे नगर पालिका के जमादार और अन्य कर्मचारियाें ने बिना काेई नाेटिस दिए चाय की थड़ी अाैर खाद्य सामग्री जब्त कर ले गए, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की थी।

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