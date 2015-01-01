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पंचायतराज चुनाव:भाजपा-कांग्रेस में दावेदाराें की सूचियां जयपुर पहुंची, अाज-कल में फाइनल हाे सकते हैं टिकट

राजसमंद5 घंटे पहले
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  • सामान्य प्रधान वाली पंचायत समितियों में दावेदार ज्यादा, नाम तय करने की जाेड़ताेड़ में रहे पदाधिकारी

पंचायतराज चुनाव के तहत दाेनाें ही पार्टियाें में पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य चुनाव के प्रत्याशियाें की सूची गुरुवार काे भी जारी नहीं हुइर्। भाजपा में जिला परिषद के 25 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की दौड़ में पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ लोग भी हैं। हालांकि अभी नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

पार्टी में सामान्य के लिए आरक्षित प्रधान की सीट वाली पंचायत समितियाें में सामान्य के लिए आरक्षित वार्डों में ज्यादा दावेदार हाेने से पेज फंसा हुआ है। सूचियां जयपुर भेजी है। शुक्रवार देर शाम तक नामों पर अंतिम मुहर लगने की बात कही जा रही है। भाजपा में पंचायत समिति सदस्य के लिए जिले के 131 वार्डों में से करीब 85 सीटों पर नाम लगभग तय हाेना बताया जा रहा है। कांग्रेस की सूचियाें पर भी जयपुर में पीसीसी की बैठक में चर्चा की गइर्। सूची वहीं से तय हाेने की बात कही जा रही है।

सुमेरपुर के पूर्व विधायक तथा भाजपा में पंचायती राज चुनाव के पर्यवेक्षक मदन राठौड़ ने बताया कि कुंभलगढ़ पंचायत समिति के प्रत्याशियों पर मंथन कर पैनल बना दिया है। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए देलवाड़ा, खमनोर, रेलमगरा, देवगढ़ पंचायत समितियों के वार्डों के प्रत्याशियों का पैनल तैयार है, लेकिन राजसमंद, भीम, आमेट पंचायत समिति में कई दावेदार होने से पेज फंसा हुआ है। ऐसे में भाजपा कार्यालय पर

लगातार बैठकों का दौर जारी है। कई बार बंद कमरों में बैठक कर दावेदारों ने अपने दावेदारी पेश की। भाजपा की बैठकों में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, महामंत्री सुनील जोशी, महामंत्री हरिसिंह राव, जिला मंत्री महेंद्र सिंह, पंचायती राज चुनाव संयोजक नंदलाल सिंघवी, जिला आईटी सेल जिला संयोजक गिरिराज काबरा, आदि मौजूद थे।

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