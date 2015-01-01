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नामांकन:जिपस के लिए दूसरे दिन भी एक नामांकन नहीं, पसंस के लिए 4 नामांकन दाखिल हुए

राजसमंद5 घंटे पहले
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नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन गुरुवार काे पंचायत समिति सदस्याें के चुनाव के लिए 4 नामांकन दाखिल किए गए। इनमें रेलमगरा पंचायत समिति से 2, राजसमंद पंचायत समिति में एक और देलवाड़ा पंचायत समिति के लिए 1 नामांकन दाखिल किया गया। जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए दूसरे दिन भी एक भी नामांकन नहीं आया।

गाैरतलब है कि जिले की आठ पंचायत समितियाें में 131 वार्डाें में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के 25 वार्डाें में जिला परिषद सदस्याें का चुनाव हाेना है। राजसमंद पंचायत समिति के वार्ड 5 के लिए कांग्रेस पार्टी से मनाेहरलाल सालवी ने गुरुवार काे राजसमंद एसडीएम सुशील कुमार के समक्ष नामांकन पेश किया। इस दाैरान प्रस्तावक और ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शांतिलाल काेठारी, महामंत्री महेश सेन, युवा जिला उपाध्यक्ष दिलीप जाेशी माैजूद थे।

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