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ई-मित्र:अब सीडिंग कार्य से बीएलओ मुक्त राशन डीलर ई-मित्र से करवाएंगे काम,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने दिया आदेश

राजसमंद3 घंटे पहले
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वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत आधार सीडिंग व सत्यापन कार्य से अब बीएलओ को मुक्त कर दिया गया। ये कार्य ई मित्र से होगा। मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने आदेश जारी किए। सभी कलेक्टर्स, डीएसओ को जारी आदेश में कहा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग एवं सत्यापन के कार्य के संबंध में उल्लेखित है कि कोविड -19 ने सरकार के सभी संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाला हैं। कोविड -19 से लडने एवं सर्विस डिलीवरी के मानकों को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दो प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार देने का निर्णय लिया गया हैं। चूंकि ये राज्य सरकार के रिफॉर्म से जुडी हुई हैं।

खाद्य विभाग से संबंधित रिफॉर्म “ वन नेशन वन राशन कार्ड हैं , जिसके तहत खाद्य सुरक्षा के समस्त लाभार्थियों के आधार नंबरों की राशनकार्ड के साथ सीडिंग करना एवं सभी ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों का ऑनलाईन किया जाना हैं। पूर्व में विभाग द्वारा आधार सीडिंग का कार्य बीएलओ के माध्यम से करवाने निर्णय लिया गया। आधार सीडिंग के लिए मोबाईल एप डीओआईटीसी द्वारा विकसित किया था। जिसमें तकनीकी समस्याओं के कारण आधार सीडिंग कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है।

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