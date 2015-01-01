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कोरोना का कहर:काेराेना से वृद्ध की माैत, 21 संक्रमित, इनमें जिला जेल के 3 बंदी भी शामिल

राजसमंद2 दिन पहले
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काेराेना से मंगलवार सुबह हाउसिंग बाेर्ड निवासी 68 साल के बुजुर्ग की माैत हाे गई। काेराेना संक्रमित हाेने पर उन्हें तीन दिन पहले आरके अस्पताल में भर्ती कराया था। जिले में 21 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें जिला जेल से तीन और बंदी काेराेना संक्रमित मिले हैं।

जेल से अब तक 53 संक्रमित मिल चुके हैं। 21 नए संक्रमितों में राजसमंद से 8, नाथद्वारा से 7, रेलमगरा से 5 और खमनाेर से 1 काेराेना पाॅजिटिव केस आया है। जिले में काेराेना के अब तक 3831 मरीज मिल चुके हैं। काेराेना से 3374 मरीज रिकवर हुए हैं और अब 416 एक्टिव केस बचे हैं।

गाैरतलब है कि जेल में क्षमता से ज्यादा बंदी हाेने से अब तक 53 काेराेना संक्रमित हाे चुके हैं। जेल की क्षमता 55 बंदियों को रखने की है, लेकिन गत दिनों 103 बंदी पाए गए थे। इनके पिछले सप्ताह काेराेना सैंपल लिए थे। एक ही दिन में 36 और इसके बाद 2, 12 और मंगलवार काे तीन और संक्रमित आए हैं।

जिला जेल से क्रमश: 22-22 साल के दो बंदी, 29 साल का बंदी, गणेशनगर से 31 साल का युवक, अहिंसानगर से 50 साल की महिला, हाउसिंग बाेर्ड से काेराेना से मरने वाले 68 वर्ष के बुजुर्ग शामिल हैं। नाथद्वारा से 19 साल का युवक, 17 साल का किशाेर, 35 साल का युवक, 45 साल का पुरुष, 51 साल का पुरुष, 50 साल का पुरुष, 42 साल की महिला और खमनाेर से 28 साल की महिला काेराेना संक्रमित आई है।

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