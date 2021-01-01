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माफिया पर नकेल:अवैध बजरी मामले में एक डंपर, चार ट्रैक्टर जब्त

रेलमगरा3 घंटे पहले
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अवैध बजरी माफिया के नकेल कसने की मंशा से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक राजसमंद भवन भूषण के दिशा निर्देशों पर रेलमगरा तहसील क्षेत्र के बनास नदी से काफी अधिक मात्रा मे अवैध रेती का दोहन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही हुई।

जिसमें एसडीएम मनसुखराम डामोर व थाना रेलमगरा थानाधिकारी भरत योगी एवं उनकी टीम द्वारा मंगलवार रात्री को एक विशेष अभियान चला करअलग-अलग स्थानों से एक डम्पर व चार ट्रैक्टर को अवैध रूप से रेती से भर परिवहन करते जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को सूचित किया।

अवैध रेती परिवहन करने के आरोप में रेलमगरा थाना पुलिस ने रमेश पुत्र गणेश जाट निवासी लदाना फतहनगर, सोहन लाल पुत्र उदय लाल मेघवाल निवासी वासनी फतहनगर, भगवान लाल पुत्र लक्ष्छी राम जाट निवासी लदाना थाना फतहनगर को गिरफ्तार किया।

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