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मांग:पंचायत सहायकों ने स्थायीकरण की मांग की, ज्ञापन साैंपा

राजसमंद3 घंटे पहले
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प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बुधवार काे विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जिलाध्यक्ष राकेश पालीवाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत सहायकों की स्थायीकरण की मांग करते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अरविंद पाेसवाल काे ज्ञापन साैंपा।

ज्ञापन में बताया कि विधानसभा सत्र से पहले विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का स्थायीकरण/नियमितीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय के साथ एक विभाग किया जाए। बैठक में प्रवक्ता दिनेश ने बताया कि सरकार कमेटी बनाकर सरकार ने 2 वर्ष समय निकाल दिया है जो कि अनुचित है सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादे के अनुसार पंचायत सहायकों एवं विद्यार्थी मित्रों का स्थायीकरण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए।

खमनोर ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल ने बताया कि सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को स्थायीकरण किया जाएगा लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही इस सरकार ने भी कमेटी बनाकर इतिश्री कर ली और कमेटी ने 2 वर्ष में अब तक कुछ भी अच्छा निर्णय नहीं लिया जिससे कि पंचायत सहायकों का स्थायीकरण हो सके।

दिनेश सिंह, ओम मेघवाल ने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम दांडी यात्रा जोकि दौसा जिले से शुरू होकर जयपुर तक पहुंचेगी। राजस्थान के समस्त जिलों के पंचायत सहायकों द्वारा शिरकत की जाएगी।

उसमें राजसमंद जिले सहित उदयपुर संभाग के समस्त पंचायत सहायकों द्वारा शामिल होने का आह्वान किया। आमेट ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल कीर और ब्लॉक खमनोर ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल, रेलमगरा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पारीक, मावली ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश सिंह, राजसमंद ब्लॉक अध्यक्ष सत्य नारायण लोहार, कमल सिंह, बलवंत सिंह, चुन्नीलाल, जगदीश, शंकर सिंह, ओम मेघवाल, पूर्णिमा, अंजली और कल्पना, कन्हैयालाल जाट, कपिल पालीवाल, हेमा राम मेघवाल, तुलसीराम आमेटा, मुकेश सोनी माैजूद थे।

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