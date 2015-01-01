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मांग:पटवारियों ने पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग की, काम का बहिष्कार

रेलमगरा2 दिन पहले
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राजस्थान पटवार संघ की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मनसुखराम डामोर को ज्ञापन सौंपकर मांग पत्र, पूर्व में हुए समझौतों पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। सोमवार को एक दिवसीय कलम डाउन रखते हुए पटवार मण्डलों में कामकाज नहीं किया। 21 दिसम्बर को जिला मुख्यालय पर मूक रैली निकालने का आह्वान किया। ज्ञापन में संघ के पटवारियों ने वेतन विसंगतियों में सुधार कर पे लेवल 10 लागू करने, एपीपी योजना के अन्तर्गत 9, 18, 27 की जगह 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति करने, संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौतों, संगठन द्वारा रखी गई मांगों को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई। संघ के उपशाखा अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान, राधाकुमारी, दीपक भाण्ड, कोटड़ी, मेहन्दूरिया, पनोतिया सहित अन्य पटवारी माैजूद थे।

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