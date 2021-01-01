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जलसंरक्षण के कामों की प्रशंसा:पिपलांत्री में बेटी, पानी और पर्यावरण बचाने के काम देखकर जम्मू-कश्मीर के सरपंच बोले

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • जम्मू-कश्मीर के 40 सरपंच, 3 बीडीओ के दल ने पिपलांत्री मॉडल देखा, अपने यहां भी इसे लागू कर पंचायतों की निजी आय बढ़ाने की बात कही, जलसंरक्षण के कामों की प्रशंसा की

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन बुधवार को जम्मू कश्मीर से पिपलांत्री मॉडल देखने पहुंचे 40 सरपंचों तथा 3 बीडीओ बोले कि पिपलांत्री धरती का दूसरा स्वर्ग के जैसा है।

सरपंचों ने कहा कि यहां पर पहाड़, पर्यावरण आदि सब कश्मीर जैसा दिखता है। सरपंचों ने पिपलांत्री में बेटी, पानी, पर्यावरण को बचाने के प्रयासों की प्रशंसा की। सरपंचों ने कहा कि ऐसा मॉडल उनकी पंचायतों में भी लागू कर पंचायत की निजी आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिपलांत्री के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल, सरपंच अनिता पालीवाल, राजसमंद बीडीओ भुवनेश्वर सिंह चौहान, पंचायत प्रसार अधिकारी मोहन लाल कुमावत ने सरपंचों को साफा पहनाकर स्वागत किया।

इसके बाद सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने पिपलांत्री की पुरानी नर्सरी देखी। पुरानी नर्सरी में ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि के बारे में जानकारी ली। पुरानी नर्सरी से ही पहाड़ों पर चेक डेम बनाकर बारिश का पानी रोकने का काम देखा।
ग्राम पंचायत के स्थानीय वार्डपंचों से मुलाकात की
सरपंचों का दल पिपलांत्री पंचायत के वार्ड पंचों से मिला। सभी ने एक-दूजे का परिचय करवाया। जम्मू कश्मीर के सरपंचों ने पिपलांत्री के पर्यावरण, पानी के उपयोग की बहुत सराहना की। सरपंचों ने पंचायत के स्तर पर पंचायत का विकास करवाने के कामों को बारीकी से समझा।

स्कूल में खेल-खेल में पानी का पम्प देखा
पूर्व सरपंच पालीवाल ने सरपंचों के दल को खेल-खेल में पानी के पंप के बारे में जानकारी दी। बैलेंस वाले झूले पर सरपंचों को झुलाकर जमीन से पानी निकालने के बारे में बताया। स्कूल में भी कई प्रकार के खेलों से पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले प्रयोग बताए।

किरण उपवन बेटी बचाओ का संदेश
सरपंचों के दल को पिपलांत्री में किरण उपवन में बेटी बचाओ की जागरूकता पर चल रहे अभियान की जानकारी दी। उन्हें बताया कि यहां बच्ची के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। उनके नाम एफडी करवाई जाती है।

रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधने, गांव में बेटी उत्सव मनाने आदि कार्यक्रमों के बारे में बताया। बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण पर काम से गांव का जलस्तर बढ़ा है। गांव में जन्म, मृत्यु पर पौधरोपण को ही गांव के विकास की पहचान बताई।

जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता भी शाम को सरपंचों के दल से मिलीं। इस मौके पर राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, देलवाड़ा बीडीओ अर्चना मौर्य, खमनोर बीडीओ नीता पारीक, ग्राम विकास अधिकारी महावीर सिंह, पटवारी राजूदान, ग्राम विकास अधिकारी जोगेंद्र शर्मा, अर्जुन सिंह राठौड़, जम्मू के नोडल अधिकारी प्रवीण शर्मा, कश्मीर के नोडल अधिकारी डाॅ. मुर्तुजा, किशोर कुमार शर्मा आदि मौजूद थे।

सरपंच बोले, हमारे यहां भरपूर पानी है, पानी का महत्व यहां आकर जाना
जम्मू कश्मीर के सरपंचों ने कहा कि हमारे यहां भरपूर पानी है। 12 महीने पानी की नदियां बहती हैं, लेकिन पानी का महत्व पिपलांत्री आने पर समझा है।

यहां पर कम पानी होते हुए भी इसे खेती, पीने के काम में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम भी पानी की उपयोगिता केे साथ प्रकृति आधारित रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं।

सरपंच राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे यहां सेब, अखरोट, बादाम, केसर जैसी मंहगी फसलें होती है। पंचायतें इन्हें अपने हाथ में लेकर पंचायत की आय में बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। ग्रामीणों को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है।

गवरी, भवई नृत्य देखकर रोमांचित हुए सरपंच
सरपंचों के स्वागत के लिए स्कूल की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। झालों की मदार स्कूल की बालिकाओं ने राजस्थानी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। गवरी नृत्य के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया।

एक छात्रा ने भवई नृत्य कर जनप्रतिनिधियों को अचंभित कर दिया। सरपंचों ने बाल नृत्यांगना को पुरस्कार दिया। इसके बाद नई नर्सरी में एलोविरा की खेती, एलोविरा के उत्पादों के बारे में जानकारी ली।

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