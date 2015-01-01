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दर्शन:धुंध छाने से धूप कमजोर, दाे दिन से सूर्य के दर्शन नहीं

राजसमंद3 घंटे पहले
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तीन दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहने और सूर्य के दर्शन नहीं होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में गुरुवार काे अधिकतम तापमान प्वाइंट 7 की गिरावट के साथ 30.6 और न्यूनतम तापमान में प्वाइंट 7 की गिरावट के साथ 8.1 हो गया। तापमान में गिरावट के साथ ही सुबह-सुबह धुंध छाई रहती है। सुबह 11 बजे तक धूप कमजोर रहती है। तेज धूप नहीं हाेने से दाेपहर के समय भी ठंडी हवा का अहसास हाे रहा है। ठंड बढ़ने से इस बार दीपावली पर ठिठुरन में मनेगी।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 7.8 था। बुधवार को अधिकतम तापमान प्वाइंट 3 की बढ़ोतरी के साथ 31.3 और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 8.8 हो गया। गुरुवार को फिर से अधिकतम तापमान में फिर से प्वाइंट 7 की गिरावट के साथ 30.6 व न्यूनतम तापमान में पाइंट सात की गिरावट के साथ 8.1 हो गया।

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