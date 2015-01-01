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सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा:रात का पारा 7 डिग्री पर यथावत, दिन का एक डिग्री घटकर 28 डिग्री पहुंचा, हवा ने ठिठुराया

राजसमंद2 दिन पहले
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उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण सर्दी अब पहाड़ों से उतर कर मैदानी इलाकों में पहुंच चुकी हैं। जिले में शीत लहर का आगमन हो चुका हैं। सुबह से चली ठंडी हवा ने ठिठुरा दिया और गलन बढ़ गई। दिन के समय भी धूप सुहावनी लगना शुरू हो गई।

हालांकि रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस मंगलवार काे भी यथावत रहा। दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से घटकर 28 हाे गया। गौरतलब है कि साेमवार काे दिन का तापमान 29 और रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था।

हालांकि मंगलवार काे साेमवार की अपेक्षा दाेपहर बाद गलन और बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी तापमान और नीचे आने की संभावना हैं। अगले कुछ दिनाें तक 5 डिग्री से नीचे आने की संभावना हैं। चार दिन पहले तक दिन में चुभन का अहसास कराने वाली धूप अब सुहावनी लगने लगी हैं।

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