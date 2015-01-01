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नसबंदी पखवाड़ा:परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आज से जिले भर में शुरू होगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • प्रथम चरण में 21 से 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह, 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनेगा

परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से शनिवार से पुरुष नसबंदी पखवाड़े शुरू होगा, जो दो चरणों में चलेगा। इसमें मोबिलाइजेशन सप्ताह और सेवा वितरण सप्ताह में गतिविधियां आयोजित कर परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सीएमएचओ डऍ. प्रकाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि पखवाड़े का प्रथम चरण 21 से 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत आशा सहयोगिनी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव-ढांणी, कस्बों में योग्य दंपत्तियों से संपर्क कर परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों की जानकारी, सीमित परिवार के लाभ, विवाह की सही आयु, विवाह के पश्चात कम से कम दो वर्ष बाद बच्चे की तैयारी, पहले एवं दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर, प्रसव के बाद परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी, गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देंगे। पखवाड़े के तहत गांवों में सास-बहु सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे, वहां पुरुष नसबंदी पर विशेष चर्चा की जाएगी।

28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह : एसीएमएचओ परिवार कल्याण डॉ. पंकज गौड़ ने बताया कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर नसबंदी सेवाएं देने के लिए कार्ययोजना तैयार कर सभी चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई गई है।

जिला स्तर से पखवाड़े की सफलता व परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें जिले के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों ने भाग लिया। एसीएमएचओ डॉ. पंकज गौड़ ने वीसी में निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मोबाइल एप्लीकेशन पर गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा एवं अन्य परिवार कल्याण सामग्री का इन्द्राज कराएं तथा कार्यक्रम में भौतिक प्रगति के साथ ही वित्तीय प्रगति भी सुनिश्चित करें।

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