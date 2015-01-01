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तापमान:सर्दी चमकी, पांच दिन में रात का पारा 1.5 डिग्री गिरकर 8.5 पर पहुंचा, जबकि दिन में 1.7 डिग्री बढ़ा

राजसमंद5 घंटे पहले
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अब धीरे-धीरे सर्दी चमकने लगी है। रात के तापमान में भी लगातार गिरावट हाे रही है। विगत पांच दिनाें में रात का पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस गिर कर 8.5 पर पहुंच गया है, जबकि दिन का तापमान इस समय अवधि में 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 32.2 दर्ज किया गया है। चार दिन पहले रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान में गिरावट हाेने के साथ ही रात के समय बिना गरम कपड़ाें का घर से बाहर

निकलना मुश्किल हाे रहा है। सुबह-शाम मंद मंद ठंडी हवाएं चलने से ठंड का अहसास और अधिक हाेने लगा है। इसके चलते सुबह धूप सुहाने लगी है। सर्दी बढ़ने के साथ ही सूखे मेवे, गुड-तिल से बने सर्दी के पकवान की डिमांड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही लाेगाें की दिनचर्या भी बदल गई है। अलसुबह घराें से रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले दूध बेचने वाले दूधिये, अखबार बेचने वाले हाॅकर अादि गरम कपड़ें पहन कर सर्दी से बचाव कर रहे हैं।

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