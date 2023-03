वाराणसी में 24 मार्च को होगी 'वन वर्ल्ड टीबी समिट':30 देशों के 200 प्रतिनिधि करेंगे शिरकत, पीएम मोदी करेंगे संबोधित

Hindi News

विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को वाराणसी में आयोजित होने वाली समिट की जानकारी देते सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव।

विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को वाराणसी में "One World TB Summit" का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के 200 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी समिट को संबोधित करेंगे। यह जानकारी बुधवार को सीएमओ डा. अरुण श्रीवास्तव ने जिला क्षय रोग केंद्र पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस की थीम 'YES! We can End TB World TB Day 2023' रखी गई है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अन्तर्गत वर्ष 2025 तक क्षय भारत को टीबी रोग मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रही है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसी सुविधायें दूर-दराज के इलाकों में भी उपलब्ध हों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनसहभागिता जल्द ही टीबी मुक्त भारत की ओर ले जायेगी।

325 नये लोगों पता ही

नहीं था कि उन्हें टीबी है

सीएमओ डा. श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान 20 फरवरी 2023 से 05 मार्च 2023 तक चलाया गया। आगरा में करीब 54 लाख जनसंख्या की 20 प्रतिशत चयनित आबादी पर कार्य किया गया। यह स्लम, घनी आबादी वाले क्षेत्र, मलिन बस्तियाँ, वृद्धाश्रम, शू फैक्ट्री, नवोदय विद्यालय, बाल संरक्षण गृह, केन्द्रीय, जिला कारागार, नारी निकेतन तथा अन्य जगहों को चिन्हित करते हुए चलाया गया। करीब 3968 संभावित क्षय रोगियों की जांचें की गईं। 325 ऐसे नये क्षय रोगी मिले जिन्हें यह पता ही नहीं था कि वह टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। इन सब का अब इलाज चल रहा है।

जिला क्षय रोग अधिकारी डा. सीएल यादव, एसएनएमसी स्थित क्षय रोग विभाग के एचओडी डॉ. संतोष कुमार टीबी मरीजों की जानकारी देते हुए। मौजूद हैं सीएमओ डॉ. श्रीवास्तव।

जिले में 26 टीबी यूनिट कार्यरत

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सीएल यादव ने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग कार्यक्रम में 74 सुपरवाइजरों के नेतृत्व में 373 टीमों बनायी गई। 1119 आशा, आंगनबाड़ी एएनएम और अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा कार्य किया गया। आगरा में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अन्तर्गत 26 टीबी यूनिट कार्यरत हैं। प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर बलगम की जांच के लिए 1 माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित है। 800 से अधिक डॉट्स सेन्टर हैं। 4 सीबी नॉट मशीनें जिला चिकित्सालय, एनआरएल जालमा चिकित्सालय में क्रियाशील हैं। 9 टूनॉट मशीनें जिला चिकित्सालय, लोहामण्डी प्रथम, कॅण्टोमेण्ट बोर्ड, रेलवे चिकित्सालय, एचवीटीसी, सीएचसी शमसाबाद, सीएचसी फतेहपुरसीकरी, सीएचसी बरौली अहीर, एमसीयू रामबाग पर संचालित हैं।

आगरा में रजिस्टर्ड हैं 4863 टीबी रोगी

आगरा में इस वर्ष यानी 2023 में 4863 क्षय रोगी पब्लिक एवं प्राईवेट क्षेत्र से निःक्षय पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सीएल यादव ने बताया कि यूपी में निःक्षय मित्र योजना को लागू किया गया है, जिसमें जनभागीदारी के अन्तर्गत क्षय रोग से ग्रसित मरीजों को गोद लेकर उनकी सहायता कर रोगमुक्त होने में मदद मिलेगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख को निःक्षय दिवस मनाया जाता है।