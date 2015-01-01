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  • Mathura Railway Station Latest News And Updates: CCTV Viral Of RPF Jawan Saved Man Life During Board On Train In Mathura Railway Station Uttar Pradesh

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बहादुरी को सलाम:चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में पैर फिसला, प्लेटफार्म के बीच फंसा यात्री, RPF जवान ने जांबाजी से बचाई जान

मथुरा17 मिनट पहले
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यह फोटो मथुरा जंक्शन की है। ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसे यात्री को RPF जवान ने बचाया।
  • मथुरा रेलवे स्टेशन का मामला, लोगों ने जवान की बहादुरी को सराहा
  • जवान ने ट्रेन रुकवाकर यात्री को सुरक्षित बैठाकर रवाना किया

उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की शाम एक RPF सिपाही की सतर्कता व उसकी सूझबूझ से एक यात्री की जान बच गई। यात्री चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसला और वह ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया। सिपाही ने यात्री को खींचकर बाहर निकाला और ट्रेन रुकवाकर उसे सुरक्षित उसके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान यात्री के चेहरे पर हादसे का खौफ साफ दिख रहा था। उसने सिपाही को ढेर सारी दुआएं दी।

प्लेटफार्म नंबर दो का मामला

दरअसल, रोज की तरह RPF सिपाही सतीश अपने अन्य साथियों के साथ गुरुवार की शाम मथुरा जंक्शन पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी पुणे से जम्मूतवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नम्बर 2 से दिल्ली की तरफ जाने जे लिए रवाना हुई। इसी बीच एक यात्री जल्दबाजी करते हुए ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन संतुलन बिगड़ने से यात्री का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। गिर जाने के कारण यात्री ट्रेन और प्लेटफार्म के नीचे फंस गया।

अपनी जान की परवाह नहीं की

यह देख वहां मौजूद हर कोई व्यक्ति सकते में आ गया। वहीं, यात्री की जान आफत में देख RPF जवान सतीश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ट्रेन से गिरे यात्री को खींचकर बाहर निकाला और ट्रेन को रुकवा कर उसे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया।

CCTV में कैद घटना
सिपाही की बहादुरी की पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। इस तरह यात्री की भी जिंदगी बाल बाल बची है। इस बारे में रेलवे सुरक्षा बल के सहायक आयुक्त केशव सिंह ने बताया कि सिपाही सतीश ने यात्री की जान बचाई और उसे ट्रेन में बिठाकर रवाना कर दिया।

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