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UP में मालगाड़ी पर हमला:आगरा में न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन और एत्मादपुर में चलती मालगाड़ी के ड्राइवर पर फायरिंग, इंजन का शीशा टूटा

आगरा/फिरोजाबादएक घंटा पहले
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मौके पर जांच करते पुलिस के जवान। - Dainik Bhaskar
मौके पर जांच करते पुलिस के जवान।
  • जीआरपी-आरपीएफ और एत्मादपुर थाना पुलिस ने मौके पर की पड़ताल

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DAFCC) पर खुर्जा से भाऊपुर जा रही मालगाड़ी के लोको पायलट (ड्राइवर) पर फायरिंग का मामला सामने आया है। यह वारदात टूंडला-एत्मादपुर रेलवे स्टेशन के बीच की है। आरोप है कि अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। जिसमें लोको पायलट बाल-बाल बच गया। गोली लगने से शीशा चकनाचूर हो गया। हमलावर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस व रेलवे अधिकारियों ने मौके पर जांच की है।

सुबह सवा छह बजे की घटना

डीएफसीसी रेलवे लाइन (जो अलग से मालगाड़ियों के लिए लाइन बनाई है) से खुर्जा से भाऊपुर जा रही मालगाड़ी गुरुवार की सुबह करीब 6:15 बजे पिलर संख्या 735/ 30 के पास पहुंची थी, तभी लाइन के सहारे खड़े दो अज्ञात लोगों ने चलती हुई मालगाड़ी के लोको पायलट पर गोली चला दी। गोली रेलवे के इंजन पर जाकर लगी। ड्राइवर ने जब गाड़ी न्यू टूंडला पर रोकी औऱ इंजन पर लगी की जानकारी उसने रेलवे अधिकारियों को दी।

लोको पायलट मान सिंह मीणा और असिस्टेंट लोको पायलट शशि रंजन के अनुसार हमलावर अपने चेहरे को ढंके हुए थे। जांच के दौरान इंजन के शीशे के बाईं तरफ गोली का निशान मिला है। आगरा पुलिस, जीआरपी व आरपीएफ घटना की जांच कर रही है।

फॉरेंसिक टीम करेगी इंजन की जांच

आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित यादव और जीआरपी के जवानों ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि फायरिंग की सूचना पर आरपीएफ मौके पर गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कानपुर स्टेशन पर फॉरेंसिक टीम इंजन की जांच करेगी।

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