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कम नहीं हो रही मुश्किलें:मथुरा जेल में बंद PFI एजेंटों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी; फंडिंग करने वाला रउफ शरीफ कोर्ट में पेश नहीं हुआ

मथुरा2 घंटे पहले
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केरल के मल्लपुरम निवासी पत्रकार सिद्दीक कप्पन‚ मुजफ्फरनगर निवासी अतीक उर रहमान‚ बहराइच निवासी मसूद अहमद और रामपुर निवासी आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। - Dainik Bhaskar
केरल के मल्लपुरम निवासी पत्रकार सिद्दीक कप्पन‚ मुजफ्फरनगर निवासी अतीक उर रहमान‚ बहराइच निवासी मसूद अहमद और रामपुर निवासी आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
  • पांच अक्टूबर को मथुरा के मांट टोल प्लाजा से हुई थी गिरफ्तार
  • गिरफ्तारी के प्रकरण की जांच एसटीएफ कर रही

हाथरस केस के बाद UP में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार सदस्यों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इसके अलावा PFI के महासचिव रऊफ शरीफ के खिलाफ STF की एप्लीकेशन पर तीसरी बार बी-वारंट जारी किया गया। अब 16 फरवरी को रऊफ की पेशी होगी। रऊफ को ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने 12 दिसंबर 2020 को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि PFI के चारों सदस्य रऊफ के कहने पर ही हाथरस जा रहे थे।

चारों आरोपी कोर्ट में हुए पेश

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि केरल जेल में बंद PFI के महासचिव रउफ शरीफ की आज मथुरा के अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन वह न्यायालय में पेश नहीं हो सका। जिसके बाद न्यायालय ने फिर एक बार रउफ शरीफ के खिलाफ तीसरी बार B-वारंट जारी किया है। अब न्यायालय ने 16 फरवरी तक रउफ शरीफ को न्यायालय के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही मथुरा जेल में बंद PFI के चार एजेंट आज न्यायालय के समक्ष पेश हुए।

रऊफ शरीफ।
रऊफ शरीफ।

आरोपियों के कब्जे से मिले थे भड़काऊ साहित्य

मथुरा जिले में पांच अक्टूबर की रात पुलिस ने मांट टोल प्लाजा से चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें केरल के मल्लपुरम निवासी पत्रकार सिद्दीक कप्पन‚ मुजफ्फरनगर निवासी अतीक उर रहमान‚ बहराइच निवासी मसूद अहमद और रामपुर निवासी आलम शामिल हैं। इनके पास हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला था। चारों आरोपी दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। PFI एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है। यह संगठन नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में भी शामिल था।

हाथरस में क्या हुआ था?

हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित लड़की से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। परिजन ने जीभ काटने का भी आरोप लगाया था। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। चारों आरोपी जेल में हैं। हालांकि, पुलिस का दावा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था।

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