Hindi News

Local

Uttar pradesh

Agra

Hinduists Who Went To The Spot Were Accused Of Pelting Stones, The CO Ran Away And The PAC Was Deployed

आगरा...गैर धर्म के युवक से शादी के बाद संदिग्ध मौत: मौके पर गए हिंदूवादियों पर पथराव, फायरिंग का आरोप, सीओ भागे और तैनात हुई पीएसी

आगरा 2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

Uproar after the death of a married woman, PAC deployed over Hindu Muslim dispute, MLAs staged a sit-in after allegations of firing

आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर मौत के बाद माहौल गरमा गया। मौके पर गए हिंदूवादियों ने समुदाय विशेष के लोगों पर फायरिंग और पथराव का आरोप लगाया है। हंगामे के दौरान मौके से सीओ के भागने के आरोप के साथ हिंदूवादियों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने मृतका के ससुराली पक्ष के तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दो विधायक थाने में धरने पर बैठ गए हैं।

मृतका वर्षा

जानकारी के अनुसार थाना शाहगंज के कोलियाई निवासी वर्षा ने प्रेम प्रसंग के बाद चिल्लीपाड़ा निवासी फईम उर्फ अरमान से प्रेम विवाह किया था। विवाह के समय वर्षा के परिजनों ने हंगामा किया था पर दोनों के बालिग होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। शादी के बाद दोनों में अक्सर विवाद होने लगा था। मृतका के भाई दुष्यंत कुमार के अनुसार शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे के लगभग उसके पास फोन आया की उसकी बहन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। दुष्यंत के अनुसार जब वो अपने साथियों के साथ मौके पर गया और देखा तो उसे बहन की हत्या कर शव लटकाए जाने का शक हुआ। उसके विरोध करते ही ससुराल पक्ष उनसे गाली गलौच करने लगा और अचानक छतों से पथराव होने लगा। इस दौरान भाजपा नेता गौरव राजावत, गोविंद कुशवाह समेत तीन लोग चोटिल हो गए। सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मौके से जाते सीओ की गाड़ी

हंगामे के दौरान फायरिंग का आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है की छतों से पथराव के साथ जंपर फायरिंग की गई और जब उन्होंने सीओ सौरभ कुमार को फोन किया तो उनपर भी पथराव हुआ और वो गाड़ी में बैठकर भाग गए। उन्होंने गाड़ी के जाते का वीडियो भी वायरल किया है। हालांकि एसएसपी आगरा सुधीर कुमार के अनुसार पुलिस ने मामला संभाल लिया है। टेडन लोगों से पुछताछ की जा रही है और एहतियातन इलाके में पीएसी तैनात की गई है। घटना के बाद आगरा की एत्मादपुर विधानसभा के विधायक राम प्रताप चौहान और क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय थाना शाहगंज में जमीन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है की आज आरोपियों पर जो कार्रवाई होगी वो नजीर होगी और हर हाल में अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

तमाम दुकानदारों के साथ अभद्रता सीसीटीवी कैद हो गयी