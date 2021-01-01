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प्रतापगढ़ में जानलेवा हमला:पोल्ट्री फार्म पर सो रहे दंपती पर एसिड अटैक, दोनों झुलसे; पास ही सो रहे बच्चे बाल-बाल बचे

प्रतापगढ़27 मिनट पहले
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प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल की। - Dainik Bhaskar
प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल की।
  • जेठवारा थाना क्षेत्र के भोगापुर गांव का मामला
  • परिजन बोले- हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, जांच जारी

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा इलाके में मंगलवार रात एसिड अटैक की वारदात सामने आई है। यहां झोपड़ी में सो रहे दंपती पर अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंक दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पति-पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी यह नहीं पता चल सका कि वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे? उनका मकसद क्या था?

गांव से एक किमी दूर है पोल्ट्री फार्म
जेठवारा थाना क्षेत्र के भोगापुर गांव निवासी अमरजीत गौतम (45 साल) अपने परिवार के साथ गांव से एक किमी की दूरी पर मुर्गीफार्म पर बनी झोपड़ी में सो रहा था। उसके साथ पत्नी रेनू गौतम (40 साल) भी थी। देर रात अज्ञात लोगों ने अमरजीत और उसकी पत्नी रेनू के ऊपर तेजाब फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। अमरजीत की आवाज पर उसका बेटा शिवम (12 साल) व बेटी संजना (07 साल) की नींद खुल गई।

बच्चे बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। फोन कर चाचा जो घटना की जानकारी दी। परिवार वाले व गांव के लोग मौके पर पहुंचे। तत्काल दोनों को जिला अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। डॉक्टर अभी दोनों को खतरे से बाहर बता रहे हैं। फिलहाल परिजन किसी भी दुश्मनी से इंकार कर रहे हैं।

एएसपी व सीओ ने अस्पताल पहुंचकर जुटाई जानकारी
एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंच कर मामले की तहकीकात में जुट गई। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दिनेश द्विवेदी और सीओ सदर तनु उपाध्याय दल-बल के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए और पीड़ितों से घटना की बाबत पूछताछ की। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजन किसी भी दुश्मनी की ओर इंगित नहीं कर रहे हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है।

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