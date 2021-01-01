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महंगा पड़ा गाना सुनने का शौक:प्रयागराज में इयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए रेलवे लाइन को पार कर रहा था युवक, ट्रेन से कटकर मौत

प्रयागराजएक घंटा पहले
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मिथलेश कुमार बिंद।- फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
मिथलेश कुमार बिंद।- फाइल फोटो
  • यमुनापार में बारा थाना क्षेत्र का मामला
  • युवक की मौत से परिवार में मातम छाया

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। युवक कानों में इयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए रेलवे लाइन को पार कर रहा था। इसी बीच ट्रेन आ गई। युवक को एहसास तक नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में युवक की मौत से मायूसी छा गई है।

ट्रेन ड्राइवर ने हॉर्न दिया, मगर युवक ने नहीं सुनी आवाज

यमुनापार में बारा थाना क्षेत्र के पिपरांव गांव के पूरा मजरा निवासी मिथलेश कुमार बिंद (16 साल) सोमवार सुबह किसी काम से घर से बाहर निकला था। वह सुबह करीब 7:30 बजे कान में इयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए जा रहा था। तभी वह प्रयागराज-मुंबई रेलवे लाइन पार करने लगा। इसी बीच रेलवे लाइन पर मुंबई से प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेन आ गई। ट्रेन के ड्राइवर ने युवक को देखकर हॉर्न बजाया। लेकिन मिथलेश को हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दी।

ग्रामीणों ने शिनाख्त कर पुलिस को जानकारी दी

ट्रेन की टक्कर लगने से मिथलेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीण जुटे। पहचान कर उसके परिवार वालों को सूचित किया। पुलिस को भी जानकारी दी गई। उप निरीक्षक अर्जुन लाल ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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