अयोध्या में राममंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य शुरू: भूतल का छत बनने के बाद उसके ऊपर बनाए जा रहे खंभे

एक घंटा पहले



राम मंदिर के पहले तल पर बन रहे खंभे।

अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भूतल का छत बनने के बाद पहले तल के ऊपर खंभे आदि बनाए जा रहे हैं। इस बीच भूतल पर गर्भगृह के फर्श का निर्माण होना है। जनवरी 2024 में 15 से 24 तारीख के बीच बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट इसकी तैयारियों में जुट गया है।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डाक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि आज जारी सभी तस्वीरें राम मंदिर के पहले तल की है। ट्रस्ट समय से अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

राम मंदिर के पहले तल पर गर्भगृह का निर्माण

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के प्रथम तल की तस्वीरें साझा की हैं। प्रथम तल पर निर्माण की पहली तस्वीरें राम भक्तों से की साझा की गई हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर निर्माण की मन मोहक तस्वीरें राम भक्तों का मन मोह रही हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंटस से राम भक्तों को राम मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाती रहती है।

"श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर चल रहा निर्माण कार्य" Construction work going on as per schedule on the first floor of Shri Ram Janmabhoomi Mandir. इस कैप्शन के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से तस्वीरें साझा की।

राम मंदिर के पहले तल की मनमोहक तस्वीर

राम मंदिर के पहले तक के निर्माण की तस्वीर

पहले तल पर राम दरबार रहेगा

बताते चले कि राम मंदिर के गर्भगह सहित भूतल का ढांचा और छत बनकर तैयार हो गई है। इस तल के आंतिरक सज्जा काम चल रहा है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के पहले तक का काम इसके साथ आरंभ कर दिया है। भूतल के गर्भगृह में रामलला अपने चारो भैया और हनुमान जी के साथ विराजमान रहेंगे। पहले तल पर राम दरबार रहेगा। दूसरे तल पर क्या होगा। इसका अभी निर्णय नहीं हो सका है।

इसके साथ ही ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के बाद भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए राम मंदिर व आसपास यात्री सुविधाओं का निर्माण आरंभ कर दिया है। 25 हजार यात्रियों के ठहरने और उनकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े केंद्र का निर्माण चल रहा है। रामलला तक पहुंचने के लिए रामजन्मभूमि बनकर तैयार हो चुका है। केवल 700 मीटर लंबे इस पथ पर फिनिशिंग का काम चल रहा हे।

श्रीरामवल्लभाकुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास

पहले तल की तस्वीर मन को मुग्ध कर देने वाली- स्वामी राजकुमार दास

इस बीच श्रीरामवल्लभाकुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास ने राम मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि तेजी से बन रहा राम मंदिर नहीं राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। जिस दिन भगवान श्रीराम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होंगे,देश में सुख और शांति के साथ समृद्धि का नया अध्याय आरंभ होगा।

उन्होंने कहा कि यह मंदिर लाखों संतों के सैकड़ों साल के संघर्ष का परिणाम है। ट्रस्ट के इस काम से हम सभी संतों में प्रसन्नता है। राम मंदिर के पहले तल की तस्वीर मन को मुग्ध कर देने वाली है। मंगल भवन के महंत रामभूषण दास कृपालु,हनुमत निवास के महंत डाक्टर मिथिलेशनंदिनी शरण,उदासीन आश्रम के महंत डाक्टर भरत दास आदि महंतों ने पहले तल की तस्वीर को देख प्रसन्नता जताई है।