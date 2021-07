Hindi News

Case Filed Against 10 Protesting Traders Under Several Sections Including Epidemic Act, Traders Did Not Agree Even After Stopping The Police

अयोध्या में फोरलेन चौड़ीकरण विवाद: विरोध प्रदर्शन करने वाले 10 व्यापारियों पर महामारी अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज , पुलिस के रोकने पर भी नही माने थे व्यापारी

अयोध्या एक घंटा पहले



व्यापारी नेता नन्द कुमार गुप्ता सहित 10 व्यापारियों मुकदमा दर्ज।

अयोध्या में मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 10 व्यापारियों पर महामारी अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। व्यापारियों ने गुरुवार को मौन जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन किया था।

गुरुवार को मौन जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन किया था

नयाघाट चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने धारा 144 का उल्लंघन, बिना अनुमति के जुलूस निकालने और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा कोतवाली अयोध्या में दर्ज कराया है। व्यापारी नेताओं ने गुरुवार को मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में गुरुवार को शाम नयाघाट से बिरला धर्मशाला तक मौन जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन किया था। व्यापारियों ने हाथों में NO FOUR LANE, NO TWO LANE कS पोस्टर लेकर मौन जुलूस निकाला था।

पुलिस ने पैड़ी के गेट पर व्यापारियों को रोकने का किया था प्रयास किया

रामपैड़ी पर जुलूस निकलते ही एसपी सिटी विजयपाल सिंह की अगुवाई में पुलिस ने पैड़ी के गेट पर रोकने का प्रयास किया था। लेकिन व्यापारी आधा घंटा धक्कामुक्की के बाद जुलूस निकालने में सफल रहे थे। इस दौरान व्यापारियों पुलिस -प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने नन्द कुमार गुप्ता, शक्ति जायसवाल, नन्द लाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, बृजकिशोर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है l व्यापारियों का कहना है कि विकास के लिए अयोध्या में फोरलेन के निर्माण से मंदिरों की प्राचीनता नष्ट हो रही और अयोध्या धाम विश्व यह शहर धरोहर की सूची से बाहर होने की स्थिति में है । पीढ़ियों से दुकान/व्यवसाय कर रहे हैं व्यापारियों के उजड़ने का खतरा है।