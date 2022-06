आजमगढ़ HOW CAN YOU रोक पर धर्मेन्द्र की सफाई:मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा था, मैं साहित्य को देखता की अपनी बात रखता

Hindi News

Local

Uttar pradesh

Azamgarh

Azamgarh Dharmendra's Clarification On HOW CAN YOU Ban

आजमगढ़ HOW CAN YOU रोक पर धर्मेन्द्र की सफाई: मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा था, मैं साहित्य को देखता की अपनी बात रखता

आजमगढ़ एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

वीडियो

आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव ने HOW CAN YOU रोक पर दी सफाई, मैं साहित्य को देखता की अपनी बात रखता।

आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव ने HOW CAN YOU रोक पर सफाई दी है। सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव का कहना है कि जिस समय मतगणना के लिए मैं जा रहा था, मुझे रोका जा रहा था। उस समय पूरी तरह से अग्रेसन का माहौल था। इस तरह की बात हो भी गई तो लोग यह नहीं देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग क्या गलत कर रहे थे, लोग यह देख रहे थे कि क्या शब्द अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। हिंदी इंग्लिक के शब्दों का मिक्चर हुआ। इश्यू यह था कि अंदर ईवीएम न बदल दिया जाय, क्योंकि स्ट्रांग रूम खुल चुके थे। मैं उन बातों को देखता कि साहित्य को देखता। यह हमारे लिए प्रेजेंटेशन का इश्यू नहीं था, मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा था। हालांकि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। यहां से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गया।

जमकर वायरल हुआ धर्मेन्द्र यादव का वीडियो

आजमगढ़ जिले में मतगणना से पहले सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव का 'HOW CAN YOU रोक' वाला वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में धर्मेन्द्र यादव काफी देर तक पुलिसकर्मियों से बहस करते रहे। इस बीच एक पुलिसकर्मी यह भी कहते नजर आया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हालांकि, धर्मेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उलझते रहे। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के 'HOW CAN YOU रोक' वाली बात पर खूब मीम्स भी बने और लोगों ने कहा कि हमें भी इस तरह की अंग्रेजी सीखनी है।