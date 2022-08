Hindi News

Home Minister Amit Shah Holds Meeting On Terrorist Challenges

गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकी चुनौतियों को लेकर की बैठक: DGP सम्मेलन का स्वरूप बदलने से कई समस्याओं का समाधान, NEED TO SHARE हो सुरक्षा एजेंसियों का सिद्धांत

आजमगढ़ एक घंटा पहले



दिल्ली में देश के सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और सुरक्षा एजेसिंयों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा मजबूत करने की रणनीति को लेकर बैठक करते देश के गृहमंत्री अमित शाह।

यूपी में जैश-ए-मोहम्मद और ISIS के स्लीपिंग माड्यूल तालीम की आड़ में कट्टरपंथ, धर्मांतरण और आतंकी गतिविधियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ATS और सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी में सात दिनों के भीतर तीन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेसिंयों के कान खड़े हो गए हैं। यूपी में फिदायीन हमले की तैयारी कर रहे हबीबुल को फतेहपुर, सहारनपुर में गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद का नदीम और फतेहपुर का हबीबुल और आजमगढ़ ISIS से जुड़ा सबाउद्दीन आजमी। यूपी से इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने देश के सभी पुलिस महानिदेशकों और सुरक्षा एजेसिंयों से जुड़े अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक कर देश के रक्षा ढांचों को मजबूत करने की बात कही है। गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से कहा क इंटेलीजेंस एजेंसी का आधारभूत सिद्धांत NEED TO KNOW नहीं बल्कि NEED TO DUTY और DUTY TO SHARE होना चाहिए। जब तक अप्रोच में बदलाव नहीं आएगा हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही तकनीक के साथ ही हमें ह्यूमन इंटेलीजेंस के उपयोग पर भी ध्यान देना होगा।

2014 में DGP सम्मेलन का स्वरूप बदलने से राह आसान

दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को सम्बोधित करते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से डीजीपी सम्मेलन का स्वरूप बदलने की हुई थी बात प्रधानमंत्री से, इसके बाद यह बात सामने आई कि कई समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में सफलता भी मिली। प्रदेश के सभी राज्यों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें। यह देश और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। जिसके लिए हमें एक दिशा में एक साथ काम करना होगा। और राज्यों के डीजीपी की जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्यों के सीमांत जिलों सभी तकनीक और रणनीति की जानकारी साझा करें। अधिकारियों को हर राज्य की इन्वेस्टीगेटेड रिपोर्ट पर एनालिसिस करने को कहा है। केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार के अपराधों का डाटाबेस तैयार कर रही है। देश में पहली बार साइंटिफिक एप्रोच के साथ इतने सारे मोर्चों पर एक साथ काम हुआ है।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

काउंटर टेरर एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन

माओवादी ओवर ग्राउंड एंड फ्रंट अग्रेनाइजेशन की चुनौतियां

क्रिस्टो करेंसी, काउंटर ड्रोन तकनीक, साइबर और सोशल मीडिया पर निगरानी,

फाइव जी टेक्नोलॉजी के चलते उभरती चुनौतियां,

सीमा क्षेत्रों में बढ़ती कट्‌टरता

नशीले पदार्थों की तस्करी