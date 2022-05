बदायूं की पीएनबी में दो लाख की गड़बड़ी, FIR दर्ज:शाखा प्रबंधक समेत स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ है सदर कोतवाली में धोखाधड़ी का केस, तफ्तीश शुरू

Hindi News

Case Of Fraud Has Been Registered In Sadar Kotwali Against Staff Including Branch Manager, Investigation Started

बदायूं की पीएनबी में दो लाख की गड़बड़ी, FIR दर्ज: शाखा प्रबंधक समेत स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ है सदर कोतवाली में धोखाधड़ी का केस, तफ्तीश शुरू

बदायूं की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की हलवाई चौक शाखा में दो लाख के चेक की गड़बड़ी कर ली गई। ग्राहक के खाते में रकम नहीं पहुंची तो उसने शाखा प्रबंधक से जानकारी की लेकिन वहां जानकारी देने से इंकार किया तो मामले की तहरीर CO सिटी आलोक मिश्रा को दी गई। CO सिटी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने शाखा प्रबंधक समेत स्टाफ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुरा इलाके में रहने वालीं त्रिवेणी नाम की महिला ने छोटे सरकार की दरगाह के पास अपनी कुछ जमीन फखरे आलम निवासी गांव नवादा थाना सिविल लाइंस को बेचने की बात तय की थी। फखरे ने उन्हें बतौर एडवांस 2 लाख रुपये का चेक दिया था।

पीएनबी हलवाई चौक में डाला चेक

त्रिवेणी ने इस चेक को क्लीयरिंग के लिए पीएनबी की हलवाई चौक शाखा में डाला। क्योंकि यहां उनका खाता है। कई दिन बात भी चेक क्लीयर नहीं हुआ तो उन्होंने बैंक पहुंचकर मैनेजर से जानकारी जुटाना चाही लेकिन मैनेजर ने जानकारी देने से इंकार कर दिया।

स्टाफ पर भी जताया शक

त्रिवेणी ने इस कारगुजारी का शक खाली शाखा प्रबंधक पर ही नहीं बल्कि स्टाफ पर भी जताया है। शक यह भी है कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई है। मामले की तहरीर के साथ महिला ने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी समेत अन्य साक्ष्य भी CO को दिए। इसके आधार पर CO ने सदर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल डीएस धामा ने बताया कि मुकदमा लिखा जा चुका है। जांच की जा रही है।