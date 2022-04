Hindi News

Leaving Policing, There Was A Trend In Mining betting, After The Robbery Of 5.50 Lakh, The Officers Warned

बदायूं में SO समेत दो SI व तीन सिपाही लाइनहाजिर: फैजगंज में 5.50 लाख की लूट के बाद चेते अफसर, SP देहात की रिपोर्ट पर कार्रवाई

बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह गल्ला व्यवसायी से हुई 5.5 लाख की लूट की वारदात को बदमाशों ने खुलेआम अंजाम इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि सूचना के बाद पहले तो पुलिस देरी से पहुंचेगी और इसके बाद घेराबंदी की जगह घटना को दबाने में SO एससी गौतम जुट जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही, नतीजतन देर रात SSP डॉ. ओपी सिंह ने SO फैजगंज बेहटा समेत दो SI व बीट के तीनों सिपाहियों को लाइनहाजिर कर दिया है।

खेड़ादास गांव में रहने वाले धर्मेंद्र गुप्ता मंगलवार सुबह बैग में साढ़े पांच लाख रुपये लेकर बाइक से अपनी आढ़त पर पहुंचे थे। कुछ देर बाद चकरोड के रास्ते बाइक सवार दो हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और तमंचा दिखाकर व्यापारी का बैग लूट ले गए। घटना की खबर पर पुलिस जैसे-तैसे पहुंची और बदमाशों को तलाशने की जगह खुद SO भुक्तभोगी से पूछताछ में फंसे रहे। यह तक सवाल कर डाला कि आखिरकार उसके पास साढ़े पांच लाख रुपये आए कहां से और अगर थे भी तो उन्हें लेकर घर से निकलने की क्या जरूरत थी।

अफसरों को भ्रमित करने की साजिश

वारदात की जानकारी पर SSP व SP देहात सिद्धार्थ वर्मा मौके पर पहुंचे थे। उस वक्त भी थानेदार अफसरों को पूरा मामला बताते वक्त भ्रमजाल में फंसाने की साजिश कर रहे थे। वह गांव के लोगों से भुक्तभोगी की आर्थिक स्थिति का आंकलन कराकर अफसरों को मोबाइल के लाउडस्पीकर पर सुनवा रहे थे। यह भी कह रहे थे कि इस व्यापारी पर साढ़े पांच लाख हो ही नहीं सकते, इसलिए घटना संदिग्ध है और उसे रिकार्ड में दर्ज न किया जाए।

फिर पड़ी फटकार

अफसरों ने SO की यह हरकत देख उन्हें वहीं पर जमकर फटकारा। यह भी कहा गया कि लूट साढ़े पांच लाख की हुई हो या इससे कम रकम की। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि लूट आखिरकार हुई कैसे और किसने की। किस लाइन पर पुलिस ने काम शुरू किया है और क्या लीड अभी तक मिली है। इन सवालों के जवाब न तो SO के पास थे और न ही हल्का दरोगा व सिपाहियों के पास। नतीजतन SSP ने SP देहात से इन पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की जांच कराई तो पूरी टोली द्वारा पुलिसिंग छोड़कर खनन व जुआ-सट्‌टा कराने में ज्यादा रुझान लेने के तथ्य उजागर हुए। नतीजतन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया।

राणा को फैजगंज की कमान

एसएसपी ने दातागंज कोतवाली इलाके की समरेर पुलिस चौकी के प्रभारी SI चरण सिंह राणा को फैजगंज बेहटा थाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं SO फैजगंज रहे एससी गौतम के अलावा SI राममहेश सिंह, देवेंद्र सिंह समेत सिपाही धर्मेंद्र, पंकज व अनमोल को लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी ने बताया कि ये सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं थे। इसलिए कार्रवाई की है।