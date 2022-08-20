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बांदा में 15 की मौत के बाद जागा प्रशासन:DM अनुराग पटेल बोले-2023 तक पुल का काम पूरा करें, बढ़ाएं मजदूरों की संख्या

बांदाएक घंटा पहले
बांदा के मरका घाट का पुल 11 साल से अधूरा पड़ा है।
बांदा के मरका घाट पर पुल का निर्माण चल रहा है।
बांदा के मरका घाट पर पुल का निर्माण चल रहा है।
11 साल से अधूरा पड़ा मरका घाट का पुल।
11 साल से अधूरा पड़ा मरका घाट का पुल।
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