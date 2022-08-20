बांदा में 15 की मौत के बाद जागा प्रशासन:DM अनुराग पटेल बोले-2023 तक पुल का काम पूरा करें, बढ़ाएं मजदूरों की संख्या

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Banda
DM Anurag Patel Said, Complete The Work Of The Bridge By 2023, Increase The Number Of Laborers
बांदा में 15 की मौत के बाद जागा प्रशासन:
DM अनुराग पटेल बोले-2023 तक पुल का काम पूरा करें, बढ़ाएं मजदूरों की संख्या
बांदा
एक घंटा पहले
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बांदा के मरका घाट का पुल 11 साल से अधूरा पड़ा है।
बांदा के मरका घाट पर पुल का निर्माण चल रहा है।
11 साल से अधूरा पड़ा मरका घाट का पुल।
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