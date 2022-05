Hindi News

Local

Uttar pradesh

Etawah

The Accused Took Away From The Wedding Ceremony, Raped In The Field

इटावा में मासूम के साथ रेप: शादी समारोह से पकड़कर ले गया आरोपी, खेत में किया दुष्कर्म

इटावा एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

The accused took away from the wedding ceremony, raped in the field

इटावा में बढ़पुरा थाना क्षेत्र निवासी 6 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। मासूम अपने पिता के साथ रिश्तेदार के घर शादी में गई थी। शादी समारोह में आए एक लड़के ने मासूम का अपहरण कर खेत मे ले जाकर दुष्कर्म किया। शादी के पंडाल में बच्ची को ना मिलने पर लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी।

वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह, के साथ एसपी सिटी कपिल देव सिंह, क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर घटना की छानबीन करने पहुंचे।पुलिस और परिजनों को खोजबीन के दौरान खून से लतपथ मिली मासूम ने आपबीती बताई । पीड़ित मासूम के पिता की तहरीर पर बढ़पुरा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी अमित निवासी पछायगांव को बढपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

मासूम के साथ दरिन्दगी आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि डायल यूपी 112 के माध्यम से थाना बढ़पुरा पुलिस को बच्ची के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर घटना को गंभीरता से लेते हुए निर्देशानुसार बालिका की सकुशल बरामदगी हेतु तीन टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा साक्ष्यों को संकलित कर बालिका की बरामदगी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में बालिका को उसके ही गांव के बाहर से बरामद किया गया और बालिका से साथ घटित घटना के संबंध में 34/22 धारा 363,323,376 एबी व 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।

मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार

गठित टीमों द्वारा सबूत इकट्ठे कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही थी जिसमें मिले सबूतों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को 5 घण्टे में थाना बढपुरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रतनपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया।