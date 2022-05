Hindi News

युवक ने फांसी लगाने से पहले छोड़ा सुसाइड नोट: लिखा, पत्नी को कुछ मत कहना बड़े चाचा—चाची को मत छोड़ना, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

फिरोजाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक ने पत्नी के लिए प्यार लिखा तो पत्नी के बड़े चाचा—चाची को न छोड़ने की अपील भी की। इस वीडियो और सुसाइड नोट को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रामगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला

थाना रामगढ़ क्षेत्र के सैलई निवासी 23 वर्षीय मोहन सिंह ने गुरुवार रात्रि घर के अंदर ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को जब युवक अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो मां गीता देवी ने आवाज लगाई। कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो मां ने कमरे में झांक कर देखा। अंदर का नजारा देख वह चीख पड़ी। मोहन का शव फंदे पर लटका दिखाई दिया। बेटे का शव फंदे पर लटका देख परिजनों में कोहराम मच गया। उसकी चीखपुकार सुन आसपास के लोग भी आ गए।

दरवाजा तोड़कर नीचे उतारा शव

दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। फंदे पर लटकने से उसकी मौत हो गई। पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में सुसाइड नोट भी तलाशी के दौरान परिजनों के हाथ लग गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष रामगढ़ हरर्वेंद्र मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी के चाचा चाची के लिए लिखा सुसाइड नोट

मृतक ने सुसाइड नोट में पत्नी को खुश रहने और पत्नी शिवानी के चाचा चाची के लिखा था। लिखा है कि सुन लो चाचा और चाची मुझे नंगा कहा, लेकिन किसी से हराम का नहीं खाया। बात मेरे मरने की तो में तेरी मारने की धमकी के डर से नहीं मरा वो तो तेरे जैसे कुत्ते के हाथ से मरना नहीं चाहता था। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बीबी के बड़े चाचा चाची को कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके साथ ही पत्नी को खुश रहने के लिए कहा है।



ससुरालियों ने उसे पुलिस से पकड़वा दिया था

परिजनों ने बताया कि मोहन का विवाह दो वर्ष पूर्व सिरसागंज क्षेत्र की रहने वाली शिवानी के साथ हुआ था। पिछले एक वर्ष से शिवानी मायके में ही रह रही है। मोहन गुरुवार को उसे बुलाने ससुराल गया था। वहां विवाद होने पर शिवानी के परिजनों ने मोहन सिंह को सिरसागंज पुलिस से पकड़वा दिया था। वह किस तरह से छूटकर आया। वहीं देर रात घर आने पर उसने आत्महत्या कर ली। मोहन पर कोई संतान नहीं थी। वह बिजली का कारोबार करता था। सुसाइड नोट में उसने अपने लिए लिखा है 'Its My Life Over और पत्नी के लिए लिखा है कि 'Your life start Injoy Good Bye' सुसाइड नोट में उसने दिल बनाया है जिसमें उसने एम और एस भी बनाया है।