70 By Drip Drop Cassept Then By Hydroponic Technology Save 50% Water

'इंडिया वाटर वीक' ने बताए जल संरक्षण के तरीके, VIDEO: टपक बूंद कासेप्ट से 70 तो हाइड्रोपोनिक तकनीक से बचाए 50% पानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। इस बार की थीम (Seeing the unseen: The value of water) सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। ग्रेटरनोएडा के नॉलेज पार्क-2 में इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 2000 से अधिक लोग शामिल हो रहे है।

कार्यक्रम में जल संरक्षण, जल के उपयोग एवं जल स्रोतों को संरक्षित करने के विषय पर विभिन्न पैनेलिस्टों की ओर से चर्चा की जा रही है। आईडब्ल्यूडब्ल्यू 2022 के लिए डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड और इजराइल जैसे देशों के जल संरक्षण से जुड़े लोग इसमें हिस्सा ले रहे है।

(ड्रिप इर्रिगेशन trickle irrigation) की जानकारी देते केंद्रीय जल आयोग सहायक निदेशक राहुल गुप्ता व बृज भूषण

स्टडी-1 (ड्रिप इर्रिगेशन trickle irrigation) आसान भाषा में टपक बूंद कासेप्ट

बृज भूषण सहायक निदेशक ने बताया कि द्रप्स सिंचाई या ट्रिकल इर्रिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है। जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद-बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमिटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। जिसमें पानी थोड़ी-थोड़ी मात्र में कम अन्तराल पर प्लास्टिक की नालियों द्वारा सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है।

जल आयोग सहायक निदेशक राहुल गुप्ता

राहुल गुप्ता सहायक निदेशक केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम तकनीक की सहायता से 60 से 70 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। उन्होंने बताया कि वाष्पित होने वाले पानी को इसके जरिए बचाया जाता है। पूरे खेत में नमी न होने से कीटों का खतरा भी हो हो जाता है। पानी साथ उर्वरक, दवा आदि मिलाकर सीधे पौधों को दिए जा सकते हैं। ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम को लगाने में प्रति एकड़ करीब 57 हजार रुपए तक की लागत आती है। इसके लिए सरकार अनुदान देती है।

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई होने वाली फसलें

यह विधि आमतौर पर सेब, अंगूर, संतरा, नींबू, केला, अमरूद, शहतूत, खजूर, अनार नारियल, बेर आम, टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, कद्दू, फूलगोभी, बंदगोभी, आलू, प्याज, कपास, गन्न, मक्का, मूंगफली, गुलाब और रजनीगंधा जैसी फसलों में इस्तेमाल की जा सकती है।

वाटर लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पीआईएम प्रोजेक्ट के इब्राहम सुरेबान

देश के इन हिस्सों में हो रहा सर्वाधिक प्रयोग

वाटर लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पीआईएम प्रोजेक्ट के इब्राहम सुरेबान ने बताया कि देश में 3.51 लाख हेक्टेयर में ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। टपक विधि का इस्तेमाल करने वाले सर्वाधिक क्षेत्र वाले मुख्य राज्य महाराष्ट्र (94 हजार हेक्टेयर), कर्नाटक (66 हजार हेक्टेयर) व तमिलनाडु (55 हजार हेक्टेयर) हैं ।

टीओसी मशीन की जानकारी देते स्वान एनवायरन्मेंटल प्रालि के श्री कांत यादव

स्टडी-2 (साफ पानी को संरक्षित करने पर जोर)

स्वान एनवायरन्मेंटल प्रालि के श्री कांत यादव ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण को लेकर जो उपाय, तकनीक, प्रबंधन के प्रभावी तरीकों को अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिवरेज पानी या एसटीपी से गिरने वाले पानी की अब साइंटिफिक जांच टीओसी तकनीक से की जा रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ रिसर्च के रूप में है। आने वाले समय में इसका ज्यादा ज्यादा से प्रयोग होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से ये अलग है। इसके जरिए वाटर प्रोफाइल की जानकारी मिलती है।

स्वान एनवायरन्मेंटल प्रालि के श्री कांत यादव

इसमें सामान्य पैरामीटर .. पीएच मानक, पूरी तरह घुलनशील पदार्थ, गंदगी, क्लोराइड, खारापन, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोरॉयड, नाइट्रेट, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई-कोलाई आदि को बताया जाएगा। अभी इसका प्रयोग रिसर्च में किया जा रहा है। उत्तराखंड , झारखंड और प्रदेश में लखनऊ की लैब में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देते हुए संजय श्रीवास्तव

स्टडी-3 (हाइड्रोपोनिक तकनीक से बचाए 50 फीसद पानी)

हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देते हुए संजय श्रीवास्तव ने बताया कि बागवानी आमतौर पर मिट्‌टी में की जाती है। लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक में जमीन के बजाए विशेष रूप से तैयार अलग-अलग पाइप में की जाती है। इसमें नीचे रखे छोटे से आकार के टब में पानी भरा जाता है। टब के बीच में छह इंच चौड़ाई का पाइप लगाया जाता है। पाइप में छोटे छोटे प्लास्टिक के गमले लगे होते है।

टब के नीचे की तरफ छोटी सी मोटर लगी होती है। टाइमिंग सेट कर आधे घंटे मोटर चलने के बाद सभी गमलों में पानी पहुंच जाता है। इस तकनीक में पहले नारियल के छिलके से बने कोकोपिट में बीज रोपित किए जाते है। दस दिन में बीज अंकुरित व एक से दो इंच पौधे विकसित होने लगते है। बाद में इनको निकालकर प्लास्टिक के पाइप में लगे गमलों में लगा दिया जाता है।

हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से की जा रही खेती

कोकोपिट के साथ मिलाए हाइड्रोटोन

खास ये है कि यहां प्लास्टिक के गमलों में मिट्‌टी की बजाए कोकोपिट में हाइड्रोटोन का प्रयोग किया जाता है। ये ज्वालामुखी की राख से तैयार किया जाता है। ये पानी को सोख लेते है। और पौधे की जड़े धीरे-धीरे इससे पानी लेती रहती है। इसमें तरल के लिए गीली खाद का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से छोटी जगह पर अधिक पैदावार और 50 फीसद पानी कम प्रयोग कर खेती की जा सकती है।

ये मंत्रायल हुए शामिल इनके लगे है स्टॉल

आईडब्ल्यूडब्ल्यू में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषज्ञ संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकायों व निजी और सार्वजनिक कारोबारी समूहों को मिलाकर कुल 94 स्टॉल लगाए गए है।

IWW में लोगों को जल संरक्षण की जानकारी देते हुए

IWW में चार तकनीकी सत्रों का आयोजन

जिनमें 10 संगोष्ठियां, 10 पैनल चर्चा, जल शक्ति मंत्रालय और सीडब्ल्यूसी, एनएमसीजी, एनआरसीडी, एनडब्ल्यूएम और कई अन्य प्रभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो रहे है। इसके अलावा विश्व बैंक, स्कूली बच्चों, आईसीआईडी, आईडब्ल्यूआरएस, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

IWW का उद्घाटन करती राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू

इंडिया वाटर वीक कब हुई थी स्थापना ये भी जाने

विश्व में सिंगापुर, स्टॉकहोम, अमेरिका में ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं । इंडिया वाटर वीक की स्थापना 2012 में हुई थी। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से यह नहीं हो पा रहा था। इसके जरिए पानी से जुड़े मंत्रालय, राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन, NGOs एक जगह आएं और पानी के विषय पर चर्चा करना है। इससे पहले 2019 में दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें 1500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।