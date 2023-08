कराची-टू-नोएडा फिल्म की शूटिंग के VIDEO:महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दी चेतावनी, चिढ़ इस बात की है कि फिल्म यूपी के लड़के ने झटक ली

कराची-टू-नोएडा फिल्म की शूटिंग के VIDEO: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दी चेतावनी, चिढ़ इस बात की है कि फिल्म यूपी के लड़के ने झटक ली

कराची-टू-नोएडा फिल्म शूटिंग के दौरान का एक सीन। सीमा को सरहद पार बच्चों के साथ दिखाया गया है।

सचिन मीणा के प्यार में पड़ी सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गई। इस लव स्टोरी को लगभग हर कोई जानता है। अब सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी पर एक फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम है 'कराची-टू-नोएडा'। मेरठ के रहने वाले अमित जानी इस फिल्म को बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके वीडियो के साथ खबर पेश है।

फिल्म की शूटिंग के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के नाटक को बंद किया जाना चाहिए। वरना, मनसे की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। मनसे की धमकी के बावजूद फिल्म की शूटिंग जारी है। अमित जानी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चेतावनी देते हुए कहा, '19 अगस्त को मुंबई आऊंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में दम है तो हमला करके दिखाए।'

शूटिंग के दौरान का एक सीन, जिसमें सीमा हैदर एक मंदिर में पूजा करने पहुंचती है।

तीन जगहों पर हो रही शूटिंग

फिल्म की शूटिंग नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ की कई लोकेशन पर की जा रही है। इसमें स्टॉर कास्ट भी यूपी के कलाकार ही है। अमित जानी ने कहा कि 19 अगस्त को मुंबई में जाकर स्टार कास्ट किया जाएगा।

फिल्म में स्वतंत्रता दिवस पर सीमा की देशभक्ति का भी एक सीन शूट किया गया।

सचिन और सीमा पर बन रही फिल्म

बता दें कि सचिन और सीमा पर कराची-टू-नोएडा फिल्म बन रही है। इसकी शूटिंग के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। इस दौरान सीमा ऑडिशन देती नजर आई थी। अमित जानी ने इस बारे में कहा कि पबजी खेलने के दौरान कैसे सीमा को प्यार हुआ, फिर वह भारत क्यों आई। अपनी फिल्म के जरिए हम यही बताना चाहते हैं। यही कारण है कि हम सीमा हैदर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बता दें कि पबजी खेलते वक्त सीमा हैदर को सचिन से प्यार हो गया था। इसके बाद सीमा अपने बच्चों समेत बिना वीजा नेपाल के रास्ते भारत आ गई। सीमा के खिलाफ अब भी जांच जारी है, लेकिन जमानत पर बाहर है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर ने ट्वीट कर धमकी दी है।

डायरेक्टर बोले-ठाकरे की पार्टी चिढ़ रही, क्योंकि कलाकार यूपी-बिहार के

अमय खोपकर के इस ट्वीट के जवाब में फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी फिल्म या सीमा हैदर से नहीं, बल्कि इस बात से चिढ़ रही है कि फिल्म के कलाकार यूपी-बिहार के हैं। प्रोडक्शन हाउस UP का, डायरेक्ट UP का, प्रोड्यूसर UP का, कलाकार UP के, शूट UP में हो रहा है।

अमित जानी ने कहा- मनसे को इस बात की चिढ़ है कि ये फिल्म UP के लड़के ने झटक ली और मुंबई में बैठे बड़े लोगों के हाथ से अवसर निकल गया। अब ये फिल्म मेरठ का एक व्यक्ति बना रहा है जो आपकी नजर में भैये होते हैं। यूपी सुनते ही आपको 104 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। ये समस्या है।

डायरेक्टर ने कहा- पूरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक जानकारी देना चाहता हूं कि अमित जानी कोई टिपिकल टाइप निर्माता नहीं है।

डायरेक्टर बोले-हम धड़क फड़क जैसी धमकियों से नहीं डरते

अमित जानी ने कहा- मैं उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना का अध्यक्ष भी हूं। आपके बयानों और धमकियों के कारण ही मेरठ से लेकर लखनऊ तक शिव सेना के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई थी। आपके एक सांसद को मेरठ में घंटों बंधक बनाकर रखाना पड़ा था। बेशक UP के लोगों के भय और सांसद बृजभूषण की चेतावनी से डरकर राज ठाकरे मुंबई से UP नहीं आए, लेकिन हम अपनी फिल्म का काम मुंबई में ही बैठ कर करेंगे.. हम धड़क फड़क जैसी धमकियों से कभी नहीं डरते।

सीमा हैदर ने सचिन की फैमिली संग फहराया तिरंगा

सीमा के साथ सचिन के पिता, सचिन और उनके बच्चे मौजूद रहे।

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सचिन के साथ मिलकर रविवार को 'हर घर तिरंगा' कैंपन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीमा और सचिन ने 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिरंगा थीम की साड़ी पहने सीमा ने अपने माथे पर 'जय माता दी' की चुनरी भी बांध रखी है।

रविवार को ग्रेटर नोएडा सीमा और सचिन ने अधिवक्ता एपी सिंह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सीमा ने जमकर 'वंदे मातरम' बोला। सीमा और सचिन के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि सीमा ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। आज से 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी जुड़ गई हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह सीमा और सचिन के घर रबूपुरा पहुंचे। पढ़ें पूरी खबर...