गाजियाबाद में भूपेंद्र चौधरी की आज पहली बैठक: प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों वेस्ट UP से, निकाय और लोकसभा चुनाव पर करेंगे मंथन

भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गाजियाबाद में पश्चिमी UP के 17 जिलों की संगठनात्मक बैठक लेंगे। कैबिनेट मंत्री से त्यागपत्र देकर संगठन की कमान संभालने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की यह पहली बैठक होगी, जिसकी शुरुआत वे यहां से करने जा रहे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक लेंगे। 11 दिनों में धर्मपाल की यह वेस्ट UP की दूसरी बैठक है।

लोकसभा चुनाव के लिए वेस्ट UP अहम है। कहते हैं कि पश्चिमी UP की लहर का असर पूर्वांचल तक होता है। इसलिए पूरे संगठन का फोकस इसी क्षेत्र पर है। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद और धर्मपाल सिंह बिजनौर के रहने वाले हैं। UP भाजपा के दोनों बॉस वेस्ट यूपी से आते हैं, इसीलिए ये दोनों निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी शुरुआत वेस्ट UP से ही कर रहे हैं।

भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी यूपी की बैठकों की शुरुआत 21 अगस्त को गाजियाबाद से की थी।

मंत्री, सांसद, विधायक तक आएंगे

गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित द ऑर्नेट हॉल में यह बैठक गुरुवार दोपहर एक बजे से होगी। इसमें BJP के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल सहित 17 जिलों के जिलाध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक, MLC शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि संगठन की दृष्टि से यह परिचयात्मक बैठक होगी, लेकिन मुख्य फोकस नगर निकाय और लोकसभा चुनाव रहेगा।

संगठन महामंत्री ने भी गाजियाबाद से की थी शुरुआत

भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी UP की बागडोर संभालने के बाद पहली बैठक गाजियाबाद से की थी। 21 अगस्त को हुई ये बैठक पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की थी। इसमें दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। 11 दिन में वेस्ट UP की यह दूसरी बैठक होने जा रही है।

गाजियाबाद में 21 अगस्त को हुई भाजपा की बैठक में मौजूद संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और अन्य पदाधिकारी।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा वेस्ट UP में संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में जुटी है। उसकी वजह पहले किसान आंदोलन और अब त्यागी आंदोलन हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पश्चिमी UP के जाटों को लुभाने के लिए BJP ने भूपेंद्र चौधरी पर दांव खेला है। भूपेंद्र पूर्व में भाजपा के वेस्ट UP के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस वक्त क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद हुआ करता था, जो बाद में मेरठ हो गया।

मिशन 2024 वेस्ट यूपी पर बड़ा फोकस

गाजियाबाद में 21 अगस्त को संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक ली। इस बैठक में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के 38 जिलों के प्रमुख पदाधिकारी पहुंचे।

लोकसभा चुनाव 2024 में भले डेढ़ साल बाकी हो, लेकिन भाजपा मजबूत रणनीति बनाने में जुट गई है। पूरा फोकस इस बार वेस्ट UP पर है। CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद का दौरा किया है। मुरादाबाद जाने वाले हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक गाजियाबाद, मेरठ का दौरा कर चुके हैं। भाजपा ने गाजियाबाद में ब्रज और पश्चिम के 38 जिलों की महत्वपूर्ण बैठक कर ली है। वेस्ट UP पर BJP के फोकस का बड़ा कारण वो 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 7 सीटें 2019 में भाजपा हार चुकी है।

वेस्ट यूपी इसलिए अहम क्योंकि दोनों BOSS पश्चिम से

भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी 30 अगस्त को लखनऊ पहुंचे। चारबाग रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक भूपेंद्र चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दोनों डिप्टी CM मौजूद रहे।

UP भाजपा में वेस्ट UP इस समय सबसे अहम है। इसकी बड़ी वजह संगठन के दोनों महत्वपूर्ण पदों पर वेस्ट यूपी के दो बड़े चेहरे होना है। हाल ही में BJP प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी को चुना है। वहीं बिजनौर के रहने वाले धर्मपाल सिंह को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। भूपेंद्र चौधरी जाट और धर्मपाल सैनी बिरादरी से हैं, जो UP और खासकर वेस्ट UP में OBC की बड़ी प्रभावी जाति है। दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी चुनावी रणनीति का आगाज दोनों बड़े नेता वेस्ट UP पर फोकस करते हुए कर रहे हैं।

योजनाओं की समीक्षा, फीडबैक, डेटा संग बुलाया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह।

बैठक में वेस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष मोहित बेनिवाल, राज्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित 86 विधायक, 14 जिलाध्यक्ष, 7 सांसद, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और संगठन के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकारिणी और मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष पहुंचेंगे। सभी को अभियानों से जुड़े डेटा, समीक्षाओं और फीडबैक के साथ बैठक में बुलाया गया है।