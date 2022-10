Hindi News

Local

Uttar pradesh

Ghaziabad

Vishu Tomar Came On Date In Rape Case, Confirmed In Police Investigation

कचहरी के लॉकअप से हिस्ट्रीशीटर की VIDEO कॉल: रेप केस में तारीख पर आया था विशु तोमर, पुलिस जांच में हुई पुष्टि

वीडियो ग्रैब की ये फोटो पहले डासना जेल की बताई जा रही थी। पुलिस जांच में ये तस्वीर कचहरी के लॉकअप की निकली है।

गाजियाबाद में पेशी पर आए हिस्ट्रीशीटर विशु तोमर उर्फ आदित्य ने कचहरी के लॉकअप में मोबाइल का प्रयोग किया। उसने मोबाइल से अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल की। दोस्त ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। जिस रेप पीड़िता ने हिस्ट्रीशीटर पर मुकदमा कराया हुआ है, ये वीडियो उसके मोबाइल तक पहुंच गई। वो दहशत में आ गई। पहले ये वीडियो गाजियाबाद की डासना जेल का बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस और जेल प्रशासन की जांच में पुष्ट हुआ है कि वीडियो कचहरी के लॉकअप का है। अब इस मामले में जेल अधीक्षक ने गाजियाबाद के SSP को एक चिट्ठी लिखी है।

हिस्ट्रीशीटर विशु तोमर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हथियारों के साथ कई फोटो मौजूद हैं।

सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं...

मोदीनगर निवासी एक छात्रा ने हिस्ट्रीशीटर विशु तोमर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पिछले साल इस मामले में थाना मोदीनगर में FIR हुई। विशु तोमर बागपत जिले में रमाला थाना क्षेत्र स्थित कंडेरा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जिले में कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद छात्रा ने जून–2022 में विशु तोमर पर एक और मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें विशु पर छात्रा को धमकाने का आरोप है। विशु 2 फरवरी 2022 से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।

वीडियो भेजकर धमकाई जा रही थी रेप पीड़िता

करीब 10 दिन पहले पीड़िता छात्रा ने गाजियाबाद पुलिस को एक शिकायत दी। इस शिकायत के साथ उसने हिस्ट्रीशीटर विशु तोमर की एक वीडियो भी पुलिस को सौंपी। आरोप लगाया की ये वीडियो डासना जेल के अंदर की है। बैरक में विशु लगातार मोबाइल का प्रयोग कर रहा है और पीड़िता को धमका रहा है। पुलिस और जेल प्रशासन ने इस वीडियो की जांच शुरू की। महानिदेशक (कारागार) आनंद कुमार ने ये जांच रिपोर्ट रविवार रात जारी कर दी।

जिस दोस्त से की बात, उसी ने वायरल की वीडियो

जांच रिपोर्ट गाजियाबाद जेल के अधीक्षक ने बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, बंदी विशु तोमर को 21 अक्टूबर 2022 को रेप के मुकदमे में तारीख पर जनपद न्यायालय गाजियाबाद लाया गया था। इस दौरान कचहरी के लॉकअप से उसने एक मोबाइल प्राप्त करके अपने दोस्त रौनक से इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो कॉल पर बातचीत की। रौनक ने ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। विशु तोमर ने SP (ग्रामीण) ईरज राजा के समक्ष भी यही बयान दिया है। SP उससे वीडियो के बाबत पूछताछ करने के लिए खुद जेल में गए थे।

विशु तोमर के कई अकाउंट्स बने हैं। इन अकाउंट्स से हथियारों संग उसके फोटो डालकर दहशत बरकरार रखी जाती है।

जेल अधीक्षक ने SSP को भेजा पत्र

जेल अधीक्षक ने पूरे मामले में गाजियाबाद SSP को एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा, "गाजियाबाद न्यायालय परिसर स्थित लॉकअप के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित करने की कृपा करें कि बंदीगण किसी भी प्रकार से मोबाइल प्राप्त न कर सकें।

पहले एक वीडियो में हिस्ट्रीशीटर ने CO को दी थी धमकी

आपको बता दें कि विशु तोमर के पहले भी हथियारों संग कई वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में तो वो उत्तर पुलिस पुलिस के CO तक को धमकी दे चुका है। दरअसल, CO अनुज चौधरी की टीम ने 27 जुलाई 2019 को बागपत जिले में 50 हजार के इनामी बदमाश सन्नी सिलाना को एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर विशु तोमर ने एक वीडियो बनाई। इसमें विशु ने कहा– "पुलिस ने घर पर दबिश डाली तो लाशों के ढेर बिछा देंगे। AK–47 से दनादन गोलियां बरसाईं जाएंगी। मुखबिरों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा। सन्नी सिलाना को एनकाउंटर में मारने वाले CO अनुज चौधरी को घेरकर मारेंगे। किसी में दम है तो पकड़कर दिखाओ।"