6 COs And 15 SHOs Were Changed, Command Of 5 Police Stations Was Snatched; 4 New Got The Responsibility

गोरखपुर पुलिस में SSP ने की बड़ी फेरबदल: 6 CO और 15 थानेदार बदले गए, 5 से छिनी थानों की ​कमान; 4 नए को मिली जिम्मेदारी

गोरखपुर 13 मिनट पहले



गोरखपुर पुलिस में बड़ी फेरबदल हुई है। SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने रविवार की रात 6 CO और 15 थानेदारों को इधर से उधर कर दिया। 5 थानेदारों से थानों की जिम्मेदारी छिन ली गई। एक को SSP ने अपना PRO बनाया तो दूसरे को SOG टीम की कमान सौंपी। जबकि, 3 अन्य थानेदारों को पुलिस लाइन में भेज​ दिया। जबकि, 4 नए पुलिसकर्मियों पर भरोसा जताते हुए SSP ने उन्हें थानों की कमान सौंपी है।

6 CO का हुआ ट्रांसफर

SSP ने CO कैंपियरगंज श्यामदेव को CO पुलिस ऑफिस बनाया है। जबकि, CO कोतवाली रत्नेश्वर सिंह को कैंपियरगंज सर्किल की कमान सौंप दी। वहीं, CO गोला जगतराम कन्नौजिया को कोतवाली सर्किल भेजा गया है। इसी तरह CO मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह को गोला सर्किल की कमान सौंपी गई है। अब मंदिर की सुरक्षा की कमान CO खजनी रहे अनिल कुमार सिंह संभालेंगे। वहीं, ​ASP जितेंद्र कुमार शर्मा को SSP ने खजनी सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी है।

रणधीर मिश्रा कैंट और अंजूल चतुर्वेदी बनें इंस्पेक्टर कोतवाली

वहीं, अगर ​थानों की बात की जाए तो इंस्पेक्टर कोतवाली रणधीर मिश्रा इंस्पेक्टर कैंट बनाए गए हैं। कोतवाली थाने की जिम्मेदारी अब रिट सेल प्रभारी रहे अंजुल चतुर्वेदी को दी गई है। जबकि, इंस्पेक्टर कैंट शशिभूषण राय को रामगढ़ताल थाने भेज दिया गया। वहीं, इंस्पेक्टर रामगढ़ताल सुधीर सिंह को चौरीचौरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

SOG टीम के प्रभारी बने मधुप मिश्रा

इसी तरह चौरीचौरा इंस्पेक्टर रहे संजय कुमार सिंह को गुलरिहा भेजा गया। जबकि, गुलरिहा इंस्पेक्टर रहे मनोज कुमार पांडेय को इंस्पेक्टर शाहपुर बनाया गया है। वहीं, शाहपुर इंस्पेक्टर रहे मधुप मिश्रा SOG टीम के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं, इंस्पेक्टर बड़लहलगंज जय नारायण शुक्ला को खोराबार इंस्पेक्टर तो खोराबार इंस्पेक्टर रहे कल्याण सिंह सागर को बड़हलगंज थाने का प्रभारी बनाया गया है।

4 से छिन ली गई थानेदारी

इसके अलावा अपराध शाखा इंस्पेक्टर सुबोध को इंस्पेक्टर खजनी बनाया गया। जबकि, खजनी थाना प्रभारी रहे सब इंस्पेक्टर संजय मिश्रा को SSP ने अपना PRO बनाया है। इसके साथ ही तीन थानेदारों पर गाज भी गिर गई। इंस्पेक्टर उरुवा सुनील कुमार, इंस्पेक्टर गगहा संदीप सिंह और इंस्पेक्टर कैंपियरगंज भूपेंद्र सिंह से थानेदारी छिनते हुए SSP ने इन्हें पुलिस लाइन से अटैच कर दिया।

इन्हें मिली थानों की कमान

जबकि, SOG टीम के प्रभारी रहे SI मनीष यादव को सिकरीगंज का थानेदार, रेलवे चौकी इंचार्ज SI अरविंद सिंह को उरुवा का थानेदार और SP सिटी के वाचक SI महेंद्र मिश्रा को सहजनवा का नया थानेदार बनाया गया है। वहीं, सिकरीगंज थाना प्रभारी रहे SI राजकुमार सिंह को कैंपियरगंज का थानेदार, सहजनवा थानेदार रहे SI नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव को पिपराइच का थानेदार बनाया गया। जबकि, पिपराइच थाना प्रभारी रहे SI सूरज सिंह को थाना प्रभारी गगहा बनाया गया है।