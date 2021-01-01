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चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव:योगी आदित्यनाथ ने कहा- स्वाधीनता आंदोलन को मिली थी नई दिशा, पुलिस की गोली से यहां सेनानी शहीद हुए थे

गोरखपुरएक घंटा पहले
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कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - Dainik Bhaskar
कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
  • चौरी-चौरा विद्रोह के 100 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति में डाक टिकट जारी किया

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की वीर गाथा गान के लिए आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे एक साल कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी।

सीएम ने पीएम का जताया अभार

सीएम योगी ने कहा कि 4 फरवरी 1922 को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले तीन सेनानी शहीद हुए थे। 228 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करतीं छात्राएं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करतीं छात्राएं।

गोरखपुर क्रांतिकारियों का गढ़ था

दरअसल, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग कांड और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद से ही जंगे आजादी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह जैसे क्रांतिकारी सोच के लोग हारावल दस्ते के रूप में उभरे थे।

इन सबका मानना था कि आजादी सिर्फ अहिंसा से मिलने से रही। उस दौरान गोरखपुर ऐसे क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। काकोरी कांड के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल ने वहीं की जेल में सजा काटी। बाद में 10 दिसंबर 1927 को उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था।

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