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  • Yogi Adityanath Gorakhpur Latest News Updates । Chief Minister Yogi Adityanath Will Transfered Rs 2409 Crore To Accounts Of Beneficiaries Of PMAY In Gorakhpur Uttar Pradesh

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गरीबों को CM की सौगात:UP के 3.42 लाख लाभार्थियों के खाते में आज योगी ट्रांसफर करेंगे 2409 करोड़ रुपए; 5 लोगों से संवाद भी होगा

गोरखपुरएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
  • मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के एनेक्सी भवन से वीडियो कॉफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे
  • मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 3.42 लाख लाभार्थियों की आज बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एनेक्सी भवन से इन लाभार्थियों के खाते योजना अंतर्गत करीब 2409 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री 5 लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। सभी लाभार्थियों को आवास योजना का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसमें गोरखपुर के 2200 लाभार्थी शामिल हैं।

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