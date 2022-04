Hindi News

First Year Question Came In BA Second Year Paper, Examination Postponed After Uproar By Students

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही फिर आई सामने: BA सेकंड इयर के पेपर में आया फर्स्ट इयर सवाल, छात्रों के हंगामे के बाद परीक्षा स्थगित

गोरखपुर



केन्द्र अधीक्षक डॉ. अमित उपाध्याय ने अधिकारियों से बात कर तत्काल पेपर निरस्त करने की घोषणा की, जिसके बाद विद्यार्थी वहां से लौटे।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा के दौरान बुधवार की सुबह एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बीए द्वितीय वर्ष के अंग्रेजी के द्वितीय प्रश्न पत्र का पेपर बदल गया। पेपर देखने के बाद गोरखपुर से लेकर देवरिया और कुशीनगर तक के विद्यार्थियों का सिर चकरा गया। वे हंगामा करने लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे देखते हुए पेपर स्थगित करने का निर्णय लिया है। चूक कहां से हुई है, इसका अभी पता नहीं चल सका है।

बुधवार को सुबह की पाली में साढ़े सात बजे से बीए द्वितीय वर्ष के अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। द्वितीय प्रश्न पत्र British Prose And Novel Of 19th And 20th Century विषय का था। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र के ऊपर सब सही था लेकिन अंदर ड्रामा के प्रश्न पूछे गए थे। इसे देखते हुए छात्र परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आए।

डीडीयू के कला संकाय भवन पर परीक्षा देने आए छात्रों ने बताया कि उनके हंगामे को देखते हुए केन्द्र अधीक्षक डॉ. अमित उपाध्याय ने अधिकारियों से बात कर तत्काल पेपर निरस्त करने की घोषणा की, जिसके बाद विद्यार्थी वहां से लौटे।

डिग्री कॉलेजों में भी हुआ हंगामा

उधर, महाविद्यालयों में भी छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। महाविद्यालयों में स्थिति विकट हो गई। वहां का प्रबंधन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। इससे छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा था। छात्रों के हंगामे और विवि प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए परीक्षा विभाग ने तत्काल आदेश जारी कर परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की। आदेश की प्रति सभी महाविद्यालयों को भी सर्कुलेट कर दिया गया। विवि प्रशासन का लिखित आदेश मिलने के बाद आश्वस्त होकर छात्र वापस लौटे।

सेकेंड इयर के पेपर में आए फर्स्ट इयर के सवाल

गुआक्टा के महामंत्री डॉ. धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। पेपर के अंदर सवाल बीए प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र से पूछे गए थे। यह विश्वविद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। छात्रों को किसी तरह समझा-बुझाकर उनका हंगामा टाला गया।

स्थगित हुई परीक्षा

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमरेन्द्र सिंह ने बताया कि बीए द्वितीय वर्ष के अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। चूक कहां से और कैसे हुई, यह पता नहीं चल सका है। इसकी जांच कराई जाएगी। स्थगित की गई परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

राजनीति शास्त्र की परीक्षा में भी हुई थी चूक

बीए द्वितीय वर्ष की राजनीति शास्त्र की परीक्षा में भी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन सेल की गलती से पेपर सैकड़ों बच्चों की परीक्षा छूट गई थी।

दरअसल, बीए द्वितीय वर्ष के ही राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा 18 अप्रैल को थी। लेकिन विश्वविद्यालय के ऑनलाइन सेल द्वारा एडमिट कार्ड पर शुरुआत में 19 अप्रैल परीक्षा की तिथि दर्ज की गई थी। बाद में मिलान करने पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद ऑनलाइन सेल ने चुपके से तिथि में सुधार कर लिया लेकिन इस बात को सार्वजनिक नहीं होने दिया था।

एडमिट कार्ड लेने पहुंचे तो पता लगा पेपर हो चुका है

जिन विद्यार्थियों ने पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था, वे जब 19 अप्रैल को परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि उनका पेपर तो 18 अप्रैल को ही हो गया है। इसके बाद सैकड़ों विद्यार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। हंगामे को देखते हुए और अपनी चूक को स्वीकार करते हुए विवि प्रशासन ने छूटे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा बाद में कराने का निर्णय लिया था। अब बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के छूटे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा 5 मई निर्धारित की गई है।